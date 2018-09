Tanja Rönck: Termin lange bekannt

von Bernd Schröder

Bürgermeisterin Tanja Rönck hat auf die im Hauptausschuss vom Vorsitzenden Uwe Potz (CDU) erhobene Kritik an ihrer Abwesenheit in der Sitzung reagiert. Sie sei keinesfalls absichtlich ferngeblieben, stellte die Verwaltungschefin klar. Vielmehr habe sie einen anderen, für die Gemeinde bedeutenden, Termin wahrgenommen.

„Bereits bei Terminierung der Sitzung habe ich dem Ausschussvorsitzenden mit auf den Weg gegeben, dass am 10. und 11. September die Abschluss-Veranstaltung des ExWoSt-Prozesses in Nordrhein-Westfalen stattfindet“, erklärte Tanja Rönck. Der Termin sei mindestens seit Anfang Juni bekannt gewesen. Obwohl Potz dieses gewusst habe, habe er „eine Terminierung an diesem Datum präferiert“. Außerdem habe sie während des Hauptausschusses am 4. September und erneut während des Planungsausschusses einen Tag später auf ihre Abwesenheit hingewiesen. Dies habe auch Hauptamtsleiter Dirk Schmidt während der Sitzung des Hauptausschusses noch einmal getan.

Darüber hinaus widersprach Tanja Rönck auch der Aussage von Potz, sie sei als Bürgermeisterin verpflichtet, im Hauptausschuss anwesend zu sein. „Die Entscheidung liegt bei mir“, erklärte die Bürgermeisterin unter Bezugnahme auf die Gemeindeordnung.