Vortrag vor Plöner Gymnasiasten : Taiwan ein Stück näher gebracht

Der Repräsentant Taiwans in Berlin, Professor Jhy-Wey Shieh, war mit einer Delegation zu Besuch im Gymnasium Schloss Plön.

von Michael Kuhr

17. September 2019, 14:55 Uhr

Plön | Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit sind für Professor Jhy-Wey Shieh von besonderer Bedeutung. Der Repräsentant Taiwans in Berlin war mit einer Delegation zu Besuch im Gymnasium Schloss Plön. In einem Vortrag mit dem Titel „Schick, aber mit Mühsal – Ist das Taiwans Schicksal?“ informierte er 80 Schüler des 11. Jahrgangs über Geschichte und Status seiner Heimat.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein hatte den Kontakt vermittelt. Schulleiterin Anne Paulsen und Geschichtslehrer Florian Stolten, der seit zwei Jahren jährlich mit Zehntklässlern eine vom Bundestag geförderte Abschlussfahrt nach Berlin unternimmt, ergriffen die Gelegenheit.

Mehrfach spendeten die Jugendlichen Beifall. Etwa, als Shieh zuerst ein Lied und dann einen Rap anstimmte, an dessen Text er mit geschrieben habe. Beides befasste sich mit der Demokratie Taiwans und der Hoffnung auf die Zukunft. Der Inselstaat im Pazifik war nicht immer eine Demokratie. Für China, das die Souveränität nicht anerkennt, sei Taiwan eine abtrünnige Provinz. Daher nennt Shieh sich nicht Botschafter, und Taiwan bezeichnet sich nicht als Republik, um den mächtigen Nachbarn nicht zu provozieren. Er sei sozusagen ein „U-Bot“, ein Untergrundbotschafter und kein Diplomat, sondern eine Leihgabe der Universität an das Auswärtige Amt, gab Shieh, der in den 80er Jahren Deutsch studierte, eines von mehreren Wortspielen zum Besten.

Im WiPo- und Geschichtsunterricht hatten sich die Schüler vorbereitet und stellten Fragen. „Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Angriff Chinas auf Taiwan?“, „Welcher Nationalität fühlen Sie sich zugehörig?“, „Wenn Sie angegriffen würden, hätten Sie Angst, dass Europa nicht helfen würde?“ oder auch die Frage, wo sich die Taiwaner zugehörig fühlten, kam aus dem Publikum.

Die USA hätten eine Linie festgelegt, die China nicht überschreiten dürfe, denn Taiwan sei für sie geostrategisch sehr wichtig, sonst würde China die ganze Pazifikregion kontrollieren. Es gebe eine indo-pazifische strategische Allianz und Europa schickte im eigenen Interesse Kriegsschiffe. „Wir stehen nicht ganz alleine an der Front gegen Chinas Ambitionen“, sagte Shieh. Allerdings nehme die Zahl der Alliierten mit aktuell 16 immer weiter ab. Taiwan müsse in der Lage sein, 72 Stunden Widerstand zu leisten. „Wenn Taiwan drei Tage nicht kippt, dann ist Taiwan gerettet.“

Sein Vater sei 1949 aus China nach Taiwan geflohen, seine Mutter sei Japanerin mit taiwanischem Pass oder Taiwanerin mit japanischem Pass und habe mit ihm nie Hochchinesisch gesprochen: „Wir sind Taiwaner. Jeder hat die Freiheit die Entscheidung zu treffen, mit welcher Identität er leben möchte.“ Acht bis zehn Prozent sagten, 'wir bleiben Chinesen', 35 bis 40 Prozent strebten nach einer Republik Taiwan, die Mitte sei für den Staus Quo. 157 Universitäten gebe es in Taiwan, das die Größe Baden-Württembergs habe, antwortete Shieh auf Paulsens Frage nach dem Bildungssystem. Eltern verkauften ihr Eigentum, um den Kindern ein Studium zu ermöglichen.

1895 trat China nach einem verlorenen Krieg Taiwan für 50 Jahre an Japan ab. 1945 (Japan verlor im Zweiten Weltkrieg) ging Taiwan zurück an China. 1971 wurde Taiwan aus der UNO abgewählt. 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Es gründete sich eine zweite politische Partei. Shieh: „Nach 30 Jahren wurde Taiwan Demokratie. Es dauerte Jahrzehnte, bis eine Präsidentin direkt gewählt wurde.“