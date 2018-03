Tagespilgern für guten Austausch

von Michael Kuhr

27. März 2018, 13:12 Uhr

Hans-Peter Meier und Pastor Lutz Thiele von der Kirchengemeinde Plön laden ab April alle Interessierten am 1. Samstag eines Monats zu Tagespilger-Touren ein. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einer kurzen geistlichen Einleitung in der Nikolaikirche. Danach geht es entweder direkt von der Kirche los oder die Pilger fahren gemeinsam mit dem öffentlichen Nahverkehr zum jeweiligen Startpunkt. Unterwegs genießen sie die Natur, den Austausch mit den Anderen und von Zeit zu Zeit auch die Stille, um über den einen oder anderen Impuls zum Tag nachzudenken.

Die ersten Touren orientieren sich an der Via Jutlandica: Eckernförde – Gettorf (etwa 15 Kilometer am 7. April); Gettorf – Kiel (etwa 22 Kilometer, 5. Mai), Kiel (Wellingdorf) - Preetz (etwa 15 Kilometer, 2. Juni); Preetz – Plön (etwa 17 Kilometer, 7. Juli) und Plön - Bosau - Plön (etwa 20 Kilometer, 4. August). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos, lediglich die Kosten für den Transport sind selbst zu tragen. Informationen gibt

es bei Hans-Peter Meier (Tel. 0175/5941042) und Pastor Lutz Thiele (Tel. 04522/9842).