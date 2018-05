Tag der Städtebauförderung

von rai

06. Mai 2018, 11:26 Uhr

Wie fortgeschritten die Projekte der Städtebauförderung in Eutin schon sind, davon konnten sich die rund 80 Teilnehmer aus Stadt, Vereinen und interessierten Bürgern auf einem Spaziergang vom Bahnhof durch die Innenstadt bis zum Seepark selbst ein Bild machen. Neben zahlreichen Informationen durch den neuen Bauamtsleiter Henning Schröter und Bürgermeister Carsten Behnk gab es für die Jüngsten Buddelspaß und Clown auf einer Mini-Baustelle auf dem Eutiner Marktplatz (Foto). Schröter informierte im Anschluss an den Spaziergang über Fördermöglichkeiten für Privatleute, die im Sanierungsgebiet liegen. Dafür interessierten sich unter anderem die Eigentümer des Weber-Café, die bislang in Eigenregie das Geburtshaus an der Lübecker Straße renoviert haben. Ingo Gädechens, CDU-Bundestagsabgeordneter, freute sich in einer Mitteilung, dass allein in seinem Wahlkreis Ostholstein/Nordstormarn vergangenes Jahr sechs Projekte mit knapp 3,5 Millionen Euro finanziert worden seien. Die Städte Eutin, Fehmarn, Neustadt und Heiligenhafen sowie die Gemeinden Malente und Ahrensbök – mit dem Löwenanteil von 1,77 Millionen Euro.