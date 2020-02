Malente : Tafelrunde mit OHA-Lesern

Angeregte Gesprächs- und Frage-Runden gab es beim gemeinsamen Essen mit Lokalredakteuren des Ostholsteiner Anzeigers.

von Michael Kuhr

21. Februar 2020, 17:33 Uhr

Malente | Wenn sich der Ostholsteiner Anzeiger und seine Leserinnen und Leser wechselseitig einmal auf den Zahn fühlen möchten, dann muss das schon etwas Besonderes sein. So hatten sich knapp 30 Leserinnen und Leser beworben, bei einem gemeinsamen Abendessen mit OHA-Redakteuren in der „Villa Colonial“ ins Gespräch zu kommen. Sie wurden von Redaktionsleiter Achim Krauskopf und den Redakteuren Constanze Emde, Harald Klipp und Michael Kuhr in Empfang genommen.

„Eine Veranstaltung hat es in dieser Form im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) noch nicht gegeben“, begrüßte Krauskopf die OHA-Gäste aus Eutin, Süsel, Malente, Grebin, Plön, Bosau und Schönwalde. Er spannte einen Bogen vom alten Bleisatz über den Fotosatz bis hin zur digitalen Zeitungsarbeit von damals über 80 und heute noch 13 Mitarbeitern beim Ostholsteiner Anzeiger. Die Computer hätten seit 1978 das Zeitungswesen ordentlich verändert. Viele Berufe gebe es heute schon gar nicht mehr, aber es seien auch neue entstanden. Eines sei aber über alle Jahre geblieben: „Der Ostholsteiner Anzeiger liefert als Tageszeitung verlässliche Informationen aus der Region und der Welt“, so Achim Krauskopf.

Die Computer machten es aber auch möglich, dass man nicht mehr viel benötigte, um ein Produkt aus Papier zu erstellen. So entstanden Anzeigenblätter, die die Mitteilungen von Vereinen und Verbänden meist journalistisch unbearbeitet verbreiteten und Anzeigen günstig anbieten konnten. „Das hat die redaktionelle Welt verändert“, sagte Achim Krauskopf.

Aus der OHA-Redaktion oder aus dem Home Office sei es heute meist nur ein einziger Knopfdruck direkt auf die riesige Druckmaschine viele Kilometer entfernt. Es gebe keine Schriftsetzer oder Metteure mehr – für eine Zeitung benötige man heute nur noch wenige Arbeitskräfte. Dafür, so Krauskopf, gebe es heute anderen Kostendruck: den Papierpreis. Hinzu komme ein teurer Vertrieb der Zeitung durch den Mindestlohn und ein Einbruch des Anzeigengeschäftes. Damit werde der Ertrag einer Tageszeitung immer geringer.

So seien neue Vertriebswege gefragt: Die Zeitung könne heute blitzschnell über das Internet in den Computer oder auf das Handy geliefert werden – inklusive der Lieferung aller 16 Tageszeitungen, deren Sonderbeilagen und ein Archiv bis 2006 zurück. Der sh:z habe mit diesem Angebot eine sehr erfolgreiche Vorreiterrolle in Norddeutschland eingenommen.

Und eines, so versprach es der OHA-Redaktionsleiter Achim Krauskopf, wird sich nicht ändern: „Die Tageszeitung als Basis von gutem Lokaljournalismus wird es noch viele Jahrzehnte geben. Ob es immer in Papierform sein wird, wird sich zeigen.“ Dafür werde heute in den sh:z-Redaktionen professionelle Arbeit geleistet. Bei all den Informationen, die es heute im Netz gebe, vertrauten die Leser ihrer Tageszeitung.

Am Tisch von Achim Krauskopf mit den Gästen Maria und Horst Röhr aus Eutin, Gabriele und Karsten Ebeling aus Malente sowie Wiebke Scharmukschnis und Wolfgang Chrosziewski aus Grebin gab es eine intensive, bei dem Thema Klimaschutz und Bedeutung des Kraftverkehrs auch kontrovers geführte Diskussion. Einigkeit bestand bei der enormen Bedeutung der Zeitungen für demokratische Prozesse auf lokaler wie auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen. Fragen an Achim Krauskopf gab es unter anderem zu Auswirkungen des Datenschutzes auf die journalistische Arbeit, zu den personellen Ressourcen und Möglichkeiten einer vergleichsweise kleinen Redaktion und zu dem wachsenden Kreis von Lesern, die ihre Zeitung in digitaler Form per Internet erhalten.

Der Sport war am Tisch mit dem Lokalsportredakteur Harald Klipp das Thema, mit dem die Gespräche begonnen haben. Ausdauerläufer Fokke Kramer, dreifacher M80-Weltmeister vom Bosauer SV, berichtete, wie er mit 69 Jahren seine ersten Wettkämpfe bestritten hat. Danach ging es um die Zeitung im Allgemeinen, zu viele Fehler in der Rechtschreibung und um die Sprache, die hin und wieder zu „flapsig“ sei. Wenn Autos gegen eine Wand „krachen“ oder wenn in Kaufhäusern „geklaut“ werde, sei ihr das Lesevergnügen vergällt, sagte eine Leserin, die die Kinderseite vorbildlich findet. Neben der lokalen Berichterstattung wurden die Kiel- und die Lübeck-Seite für ihren Service gelobt: „Da erfährt man, was man am Wochenende in der Umgebung unternehmen kann.“

Unverzichtbar sei der OHA für Menschen, die in die Region ziehen: „Da erfährt man, was in der Umgebung passiert und wo für verschiedene Fragen Anlaufstellen sind.“ Ein Thema lag der Runde besonders am Herzen: Die Unterstützung von Flüchtlingen auf ihrem Weg in die Gesellschaft. Im Gespräch wurden Adressen und Tipps ausgetauscht, um hier noch effektiver Hilfestellung geben zu können. Das Gespräch zeigte die Stärken der Zeitung, die Menschen verbindet und ihnen Möglichkeiten bietet, ihre Heimat jeden Tag ein Stück weit neu zu entdecken und zu gestalten.

Die Gäste am Tisch von OHA-Redakteur Michael Kuhr lobten den Blick in der Zeitung 50 Jahre zurück, den der OHA mit seinen Sonderseiten aus alten Zeitungsbänden ermöglicht. Sehr viel Beachtung schenkten die Leser der Berichterstattung aus den Gerichten und dem Profil mittwochs, in dem offensichtlich mehr Männer als Frauen befragt würden. Sehr gern werde die Rubrik „Neulich“ mit Geschichten aus dem Alltag gelesen: „Damit kann man sich richtig identifizieren.“

Einige Leser wünschten sich im OHA ein Inhaltsverzeichnis, mit dem schnell erkennbar sei, wo man was findet. Redaktionsleiter Achim Krauskopf verriet, dass dem Wunsch nach einer verlässlichen Blattstruktur schon in wenigen Wochen entsprochen werde.

Die Leser wollten auch wissen, warum Leserbriefe mal nur im OHA und mal in der Gesamtausgabe veröffentlicht werden. Das liege an den Themen und werde von Fall zu Fall abgewogen, lautete die Antwort. Viel Lob erfuhr auch die tägliche Kinderseite. Hier wünschte sich Andrea Angerer mehr Umweltthemen für Kinder und parallel auf den entsprechenden Seiten auch für Erwachsene.

Umwelt- und Klimaschutz war auch am Tisch mit OHA-Redakteurin Constanze Emde ein wichtiges Thema. Ob regelmäßige Alltagstipps, die jeder für sich umsetzen könne oder Hinweise, welche Projekte in der Region laufen und was von den Fridays-for-Future-Forderungen umgesetzt werde – alles sei spannend. „Klimaschutz ist doch das Thema“, waren sich die Paare aus Malente und Eutin einig.

Neben den Kiel- und Lübeck-Seiten, auf denen die Leser hauptsächlich die Veranstaltungstipps lesen, hoben sie auch die Bedeutung der Strandregion hervor. „Viele Veranstaltungstipps aus Neustadt oder Timmendorfer Strand haben Sie ja schon, aber das kann auch gern noch mehr sein. Da ist ja viel los“, sagte Ute Brodersen. Familie Leider „outete“ sich als großer Fan der Naturfilme der sh:z-Veranstaltungsreihe Green-Screen. „Das ist wirklich ganz toll, da auch mal ins Gespräch mit den Naturfilmern selber zu kommen“, sagt Udo Leider.

Hans-Peter Wagner freut sich über Gerichtsberichterstattung, auch die Geschichte zum „Millionenbetrug“ habe ihm gefallen und die Tatort-Serie auf den vorderen Seiten. Seine Frau Marlies brachte noch das „ewige Jammern der Kommunen“ ein, zu wenig Touristen und Einheimische für sich begeistern zu können. „Aber was macht Malente denn schon, um für Familien spannend zu sein? Zu wenig“, sagte sie. Ute Brodersen stimmte ein, außer regelmäßigen Festen in der Region, die nicht alle auf Familien abzielten, gebe es kaum etwas.