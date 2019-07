Rotary-Club Eutin : Tafeln für die kulturelle Teilhabe mit Überraschung

Der Rotary-Club Eutin (RC) lädt zum 4. „Diner en blanc“ für Freitag, 26. Juli, ein. Der Erlös des Picknicks wird für die Eutiner Tafel sein.

von Juliane Kahlke

19. Juli 2019, 14:50 Uhr

Eutin | Das Markenzeichen des „Diner en blanc“ ist in Eutin nicht nur die weiße Oberbekleidung der Teilnehmenden, sondern es sind auch die weißen Tischtücher, mit denen der Rotary-Club Eutin die Picknicktische abdeckt. Der Club lädt für Freitag, 26. Juli, von 19 bis 22 Uhr erneut zu seinem „Diner en blanc“ ein. Es wird das 4. Benefiz-Picknick auf dem Markt in Sichtweite von Rathaus und Michaeliskirche sein.

Wie in den Jahren zuvor, laden die Rotarier wieder unter dem Motto tafeln für die Tafel zu dem Freiluft-Dinner ein. „Wir möchten damit die kulturelle Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen stärker fördern“, sagt Past-President Helmut Landsiedel. Deshalb kostet jeder Sitzplatz wieder 10 Euro. Die Karten sind bei der Buchhandlung Hoffmann, Peterstraße 17, zu bekommen. Auch per Überweisung ist das möglich: Telefon 0431/59252904. Der Club informiert über sich unter eutin.rotary.de.

Wer zusätzlich spenden möchte, der hat dazu beim Programmpunkt„schaumige Überraschung“ Gelegenheit. Mehr wollen President Tim Hümme und Organisator Henning Baucks nicht verraten. Von Überraschungen wie Luftballonaktionen hätten sie aus Umweltschutzgründen jedenfalls abgesehen. Für diesen unterhaltsamen Programmpunkt dürfe, wer wolle, dann gerne etwas extra geben, sagen die beiden.

Die Rotarierinnen und Rotarier übernehmen den Aufbau der Tische und Bänke, und errichten ein Versorgungszelt. Für Essen, Getränke und Kerzenschein sorgt jeder selbst. Für den Fall, dass die Getränke zur Neige gehen, halten die Rotarier ein Kontingent an Nachschub bereit. Die Mitglieder des Teams des Rotar-Act-Clubs Ostholstein unterstützen das Picknick.

Monika Gertenbach und Reinhard Brüser freuen sich, dass der Erlös des „Diner en blanc“ erneut der Eutiner Tafel zugute kommen wird. Die Vorsitzende und der Schatzmeister planen, ihren Kunden eine kulturelle Teilhabe an Eutiner Veranstaltungen zu ermöglichen. Die Lübecker Kulturtafel biete die Möglichkeit für Karten der Neuen Eutiner Festspiele. Aber das Tafel-Team wolle auf längere Sicht für einen vergünstigten Zugang zu vielen Veranstaltungen in Eutin sorgen. Wie das genau aussehen und organisiert werden kann, sei ihnen noch nicht klar, aber sie blieben am Thema dran, sagen Monika Gertenbach und Reinhard Brüser. Außerdem bereitet sich die Tafel auf einen Umzug vor, da sie aus dem bisherigen Objekt im Hinterhof der Königstraße ausziehen muss (wir berichteten).