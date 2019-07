Eutin : Tafeln für die Eutiner Tafel

Rund einhundert Gäste speisten ganz in weiß bei der vierten Auflage des „Diner en blanc“ auf dem Markt. Der Erlös kommt wieder der Eutiner Tafel zugute.

von shz.de

28. Juli 2019, 13:03 Uhr

Eutin | „Also für meinen Mann wäre das nix, der kleckert viel zu gerne“, sagt eine Passantin, als sie über den Eutiner Markt Richtung Festspiele geht und die fast komplett in weiß gekleidete große Gesellschaft auf dem Präsentierteller der Stadt bewundert. Zum Tafeln für die Tafel, dem „Diner en blanc“, haben sich gut einhundert zahlende Gäste mit Blick auf Rathaus und Kirche eingefunden.

Die Regeln für diesen vergnüglichen Abend sind einfach: Karten für zehn Euro kaufen, sich von Kopf bis Fuß weiß kleiden, Proviant für das Benefiz-Picknick mitbringen und dann an einem der Tische Platz nehmen, die der Rotary Club Eutin weiß eingedeckt hat. Dekoriert mit weißen Kübelpflanzen, abgesperrt mit weißen Kordeln. Aus der Ferne hat es etwas von „Raffaelo-Werbung“ – nur die gewaltigen Hüte fehlen.

Was für Frauen eine leichte Übung ist – ganz in weiß – scheint für viele Männer nicht alltäglich. Manch einer tut sich schwer. „Ich komme mir vor wie ein Doktor und halte gleich mal ’ne Sprechsunde ab“, scherzt ein Teilnehmer. Ärzte, Apotheker und alle, die direkt vom Tennisplatz kommen, sind nach Kleiderordnung klar im Vorteil. Der Organisator, Incoming-President bei den Rotariern und Arzt, Dr. Henning Baucks, trägt seine weiße Jeans gewohnheitsmäßig lässig, als er die Gäste zum 4. „Diner en blanc“ herzlich begrüßt. Alt-President Jan Hoffmann berichtet: „Ich hatte meine weiße Hose auch schon für den Strand.“ Diesmal regelkonform getragen mit weißem Gürtel, weißen Socken und farblich entsprechendem Schuhwerk sowieso. Ein Teilnehmer allerdings hat es nicht in eine blendend weiße Büx geschafft: „Meine hellbraune Hose ist ja gleich unterm Tischtuch verborgen, merkt keiner ...“

Es geht an diesem Abend aber nicht nur um ein schönes Bild, nette Gespräche und leckere Häppchen, sondern auch um die gute Tat. Mit 18 Teilnehmern ist die Eutiner Tafel vertreten. Ihren Eintritt hat das Ehepaar Cornils spendiert und zum dritten Mal 1000 Euro für die Tafel gegeben. Die Hilfsorganisation ist Nutznießerin dieses Abends, an dem sich die Eutiner Gesellschaft ein Stelldichein gibt.

Einst als exklusives Oberschicht-Event in Paris entstanden, haben sich die weißen Picknicks längst allen Schichten geöffnet. Diniert wird mittlerweile weltweit. Warum gerade in weiß? Das kann auch Henning Baucks nicht erklären, wohl, so seine Vermutung, um sich abzuheben. Es überwiegt an diesem lauen Abend auf den Tischen leichte Sommerkost mit Melone, Quiches, Tartes, Salaten und Dips. Alles, was der Thermomix so hergibt, aber auch viel handgemacht, wie Dirk Reimers vom Kiwanis Club Eutin in Kreise der Club-Abordnung betont. Ein Serviceclub zu Gast beim anderen, das sei zur angenehmen Gepflogenheit geworden, berichtet Jan Hoffmann.

Die Eutiner Rotarier unterstützen mit diesem Abend ein konkretes Projekt der Tafel. „In vier Wochen ziehen wir um in neue Räume am Hochkamp. Dafür möchten wir die Spende verwenden“, erklärt Monika Gertenbach von der Tafel. Und weiter: „Dieses Diner dient einem guten Zweck. Wir freuen uns darüber.“ Als kleine Überraschung gab es an diesem Abend noch weiße Schaumwölkchen in Herzchenform in den Himmel gepustet und Wunderkerzenlicht am schummrigen Ende um 22 Uhr. Dann wurde die Tafel aufgehoben.