Täter liefert Freund ans Messer

von Bernd Schröder

erstellt am 18.Dez.2017 | 15:58 Uhr

Wenn Amtsrichter Otto Witt Angeklagten ins Gewissen reden will, greift er gern zu drastischen Worten. Das brauchte er gestern bei einer Verhandlung des Eutiner Schöffengerichts gegen einen 20-Jährigen aus Ratekau allerdings nicht zu tun. Diesmal übernahm der Verteidiger überraschend diese Rolle. Er habe das Vertrauen seines eigenen Freundes missbraucht und diesen „ans Messer geliefert“, hielt der seinem Mandanten vor. Unverblümt erklärte der Rechtsanwalt dem Ratekauer im Plädoyer: „Das ist eine Schweinerei.“ Das sah auch das Gericht so und verurteilte den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von zehn Monaten auf Bewährung.

Vor gut einem Jahr steckte der junge Mann in Geldschwierigkeiten. „Ich hatte Schulden gemacht, falsche Feunde, hatte auch Probleme mit Drogen, daher hatte ich auch die Schulden“, berichtete der geständige Angeklagte. Es sei um 900 Euro gegangen. Zunächst hätten seine „Gläubiger“ ihn überreden wollen, in eine Apotheke einzubrechen, doch das habe er nicht gewollt.

Schließlich hätten ihn zwei Drogenverkäufer dazu gebracht, seinem Bekannten, den er als „Freund“ bezeichnete, in die Falle zu locken. Dafür verabredete sich der Angeklagte mit dem heute 22-jährigen Studenten und ließ sich von diesem mit dem Auto unter einem Vorwand zu einem Parkplatz vor der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg fahren. „Dann ging plötzlich die Tür auf und ich habe in einen Pistolenlauf gesehen“, schilderte das Überfallopfer dem Gericht. Dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte, sei für ihn damals nicht erkennbar gewesen. „Ich habe die auf jeden Fall für echt gehalten.“ Einer der Maskierten habe gefordert: „Gib mir alles, was du hast.“

Man habe bei dem Studenten viel Geld vermutet, sagte der Angeklagte. „Er hat immer sehr geprahlt mit Geld.“ Die Beute war dann allerdings ausgesprochen mager: Im Portemonnaie fanden sich gerade einmal 20 Cent. Außerdem nahmen die Räuber dem Studenten den Autoschlüssel und zwei Handys ab, mit der Geldbörse verschwanden auch Personalausweis, Führerschein, EC-Karte und eine Bahncard.

Seine Mutter habe schon vor dem Überfall nichts von dem Angeklagten gehalten und danach den Verdacht geäußert, dieser stecke mit den Tätern unter einer Decke, berichtete der Student. Ihm selbst sei dieser Gedanke erst später gekommen. „Er war so überrascht, das kann man nicht spielen“, habe er zu nächst gedacht. Später sei es ihm allerdings merkwürdig vorgekommen, dass die Täter es nur auf ihn abgesehen hätten. Einem Polizisten kam die Sache ebenfalls verdächtig vor, zumal der Angeklagte nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Der Beamte veranlasste eine Hausdurchsuchung, bei der sich Bank-Karte und Ausweis des Studenten beim Angeklagte fanden.

Der groß und stämmig wirkende Angeklagte wirkte vor Gericht ziemlich schüchtern. Mit 15 Jahren habe er die Schule abgebrochen, jetzt habe er einen Job in der Gastronomie in Aussicht. Nach dem Überfall sei er wieder zu seinem Vater gezogen. Der begleitete seinen Sohn zur Verhandlung. Der zeigte sich zerknirscht und nutzte die Gelegenheit, sich bei seinem ehemaligen Freund zu entschuldigen. „Für den Schaden, der dir entstanden ist, werde ich zu 100 Prozent aufkommen“, versprach er. Die psychischen Folgen dürfte er dabei nicht berücksichtigt haben. Der Student schilderte, dass er seit dem Überfall immer darauf achte, dass das Auto verschlossen sei, wenn er damit fahre. Zeitweise habe er sich im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus getraut.

Der Verteidiger führte zugunsten des Angeklagten dessen umfassendes Geständnis ins Feld: „Der Angeklagte sagte zu mir: ,Ich will einen Schnitt machen und das hinter mir lassen‘.“ Außerdem habe es sich bei dem Überfall nicht um eine echte Waffe gehandelt und die Beute sei nicht sehr hoch gewesen. Der Anwalt forderte lediglich sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Das Gericht folgte mit seinem Strafmaß aber in vollem Umfang der Staatsanwältin und verurteilte den jungen Mann wegen gemeinschaftlicher, schwerer räuberischer Erpressung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Außerdem muss der Angeklagte eine Wiedergutmachung von 1000 Euro an den Angeklagten leisten und 200 Euro Schadensersatz für die Beute zahlen. Zusätzlich brummte das Gericht ihm 50 gemeinnützige Arbeitsstunden auf und stellte ihm einen Bewährungshelfer zur Seite.

In der Urteilsbegründung griff Witt dann doch noch einmal zu deutlichen Worten: „Das ist wirklich harter Tobak, den Sie sich geleistet haben“, rügte er den Angeklagten. Nur die Anwendung des Jugendstrafrechts habe ihn vermutlich vor dem Gefängnis bewahrt.