Tabellenspitze verteidigt

Fußball-Oberliga: Spitzenreiter Strand 08 setzt sich gegen Verfolger SV Todesfelde 2:1(0:1) durch

von Harald Klipp

30. September 2018, 22:56 Uhr

Der NTSV Strand 08 steht weiterhin an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein. Im Spitzenspiel gegen den SV Todesfelde gewannen die Timmendorfer dank einer Leistungssteigerung nach der Pause knapp, aber verdient, mit 2:1(0:1) Toren.

In der ersten Halbzeit tat sich Strand 08 gegen den defensiv starken SV Todesfelde schwer. „Man hat gesehen, warum Todesfelde bisher die wenigsten Gegentore in dieser Saison kassiert hat. Die Mannschaft stand taktisch gut geordnet und war körperlich unheimlich präsent“, sagte NTSV-Trainer Frank Salomon. Marcel-Sven Meier hatte in der Anfangsphase eine erste Chance, konnte den Ball aber nicht an Gästetorhüter Fabian Oeser vorbeispitzeln (4.). Todesfelde verstand es, über eigenen Ballbesitz das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Der Führungstreffer der Gäste war kurios. Emanuel-Fernando Bento überraschte NTSV-Torwart Yilmaz Caglar mit einer direkt verwandelten Ecke (24.). Strand 08 erhöhte nach dem Rückstand den Druck, ohne zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Mit einem Konter hatte Todesfelde die Chance zum 2:0. Bento fing den Ball ab, bediente den aus der eigenen Hälfte startenden Morten Liebert, der am diesmal glänzend reagierenden Caglar scheiterte (40.). Kurz vor der Pause gab es dann doch noch zwei gefährliche Offensivaktionen der Gastgeber. Arnold Hoeling setzte sich auf der rechten Seite durch, passte auf Marco Pajonk, der den schwer zu verarbeitenden Ball knapp am Tor vorbeischoss (43.). Kurz darauf verfehlte Pajonk nach Vorarbeit von Flodyn Baloki das Tor mit dem Kopf (45.).

Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte zunächst wieder den Gästen. Nach einer Stunde wurde Strand 08 stärker. Das Spiel nahm an Tempo zu, die Zweikämpfe wurden intensiver. Vor allem Baloki und Marcel Hansen trieben das Timmendorfer Spiel jetzt an. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite fiel der Ausgleich. Nico Fischer flankte den Ball in den Strafraum, am kurzen Pfosten lauerte Pajonk und köpfte zum 1:1 ein (69.). Strand 08 setzte nach. Abdullah Abou Rashed passte den Ball in die Tiefe, Fischer bediente Meier, der per Kopf das 2:1 erzielte (74.). In der Schlussphase warf Todesfelde alles nach vorne, Timmendorf ließ sich aber nicht hinten reindrängen. Der eingewechselte Jannik Gerlach verpasste nach einem Konter die Entscheidung (89.), so blieb es spannend, ohne dass Todesfelde noch zu einem klaren Abschluss kam.

„Spielerisch und kämpferisch war unsere Leistung überzeugend“, befand Salomon in seinem Resümee.