Fahrbücherei 14 in Ostholstein : Tabea Mau nach Auslandsaufenthalt zurück im Bücherbus

Die Bibliothekarin arbeitete vier Jahre in Ostholstein bevor sie nach Südamerika ging: von Ponchos, Büchern und Zitronen.

Juliane Kahlke

26. November 2019, 16:43 Uhr

Eutin | Tabea Mau liebt ihr „rollendes Wohnzimmer“. Mit ihm ist die Bibliothekarin in Ostholstein unterwegs. Zusammen mit Fahrer Volker Andresen steuert sie 130 Haltepunkte in 22 Gemeinden an. Sie halten vor Kindertagesstätten (24), Schulen (elf) und Seniorenheimen (fünf).

Unterwegs zu sein, ist Tabea Mau nicht fremd. Die Bibliothekarin bereiste ein Jahr Chile, Argentinien und Uruguay, lernte in Südamerika Land und Leute kennen. Die heute 34-Jährige erntete dort Zitronen, saß am Webstuhl und übernahm andere Arbeiten. „Am besten hat mir gefallen, Ponchos zu weben.“

Tabea Mau engagierte sich in sieben Projekten. Gefunden hatte sie die mit Hilfe von „Workaway“. Sie habe mal etwas anderes machen, nämlich ihre Hände gebrauchen wollen, erklärt sie ihren Entschluss für die Auszeit vom Alltag. Es sei eine gute Zeit gewesen mit sehr herzlichen Menschen.

Nach Deutschland zurückgekehrt, arbeitete die Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin als Grafik-Designerin für Buchverlage in Berlin. Der Perspektivwechsel in andere Berufsfelder sei interessant und abwechslungsreich gewesen. Sie habe dabei viel gelernt. Dann aber sei es ihr so wie in der Geschichte „Oh, wie schön ist Panama“ ergangen: „Zuhause beziehungsweise im Bücherbus ist es doch am schönsten!“ Und so kehrte Tabea Mau, die den Kontakt zu ihren Kollegen in Ostholstein nie aufgegeben hatte, in ihr „rollendes Wohnzimmer“ zurück.

Seit April ist die weltgewandte Lübeckerin, die bereits im Studium Auslandserfahrung im spanischen Granada sammelte, zurück in Ostholstein auf ihrer alten Stelle. Bereits von 2012 bis 2016 arbeitete die Bibliothekarin in der Fahrbücherei 14 (Ostholstein). Damals gestaltete sie auch die neuen Schilder für die Haltepunkte. Nächste Designideen hat die Bibliothekarin bereits.

An die 17.000 Kilometer lege der Bücherbus jährlich zurück, das sei fast eine halbe Erdumrundung, sagt Tabea Mau. Wenn die mexikanische Melodie „La Cucaracha“ erklingt, wissen die Kunden, dass sie sich sputen müssen zum Bücherbus zu kommen. Denn der steht 15 Minuten an jeder Haltestelle, ausgenommen bei Veranstaltungen. Wenn die Kunden kommen, hilft Tabea Mau ihnen mit Literaturvorschlägen, Neuerscheinungen, Büchern und Zeitschriften, CDs, DVDs weiter. Sie erläutert die Online- und Fernleihe und nimmt Entliehenes zurück. Ihr Kollege unterstützt sie und sortiert die Medien in den Regalen des Fahrzeugs.

Regelmäßig öffnet der Bücherbus seine Tür für Schulklassen und Kindergartengruppen, denen Tabea Mau, die Welt der Geschichten und des Wissens näher bringt. Ab und an sei auch etwas Zeit, mit den Menschen zu reden, die Kunden verwöhnten sie manchmal mit Tee und Plätzchen oder Kuchen. Wenn die Viertelstunde um ist, startet Volker Andresen den Motor des Volvo-Lastwagens und peilt den nächsten Haltepunkt an. Jede Tour beginnt und endet in Eutin, wo Fahrzeug und Medien Pause machen dürfen.