Syrien – ein „Königreich des Schweigens“

von Michael Kuhr

25. September 2018, 14:24 Uhr

Kristin Helbergs Auftritt in Plön war weit mehr als eine Lesung. Zum Auftakt der Interkulturellen Woche erzählte die 45-jährige Autorin vom Krieg in Syrien, von eigenen Erfahrungen und Begegnungen, und verwob beides mit Passagen aus ihrem Buch „Verzerrte Sichtweisen – Syrer bei uns. Von Ängsten, Missverständnissen und einem veränderten Land“ zu einem Bild, das anschaulicher kaum sein konnte.

Von 2001 bis 2008 berichtete die Journalistin, die heute mit ihrem syrischen Ehemann und den Kindern in Berlin lebt, aus Syrien über die arabische und islamische Welt. In Plön erläuterte sie vor 40 Zuhörern die Entstehung des Syrien-Krieges 2011 aus einem Volksaufstand wirtschaftlicher Verlierer, auf den das Regime gewaltsam reagierte. Sie schilderte die Machtverhältnisse, die Interessen und Rollen von Unterstützern, Gegnern, Betroffenen, Gewinnern und Verlierern des Krieges, und ging darauf ein, wie sich Syrer in Deutschland fühlen und Missverständnisse sich vermeiden ließen.

„ Das Schlimmste für einen Syrer ist es, verhaftet zu werden“, verwies sie auf brutale Gewalt, Folter, Enteignung, polizeistaatliche Willkür und das breite Spektrum an Handlungsmöglichkeiten des Assad-Regimes auf politischer, militärischer, wirtschaftlicher und geheimdienstlicher Ebene. Zugleich entwarf Helberg ein Szenario der westlichen Welt, deren diplomatische Bemühungen um ein Ende des Konflikts sich auf moralische Appelle beschränkten.

Wer heute als Journalist nach Syrien fahre, der sehe die inszenierte Oberfläche einer zerstörten, zerrütteten und versehrten Gesellschaft. „Keiner wird die Herrschaft Assads infrage stellen, die allermeisten haben sich mit dem Regime arrangiert, es ist ein Königreich des Schweigens. Die Geschäftselite regiert undurchsichtig und allmächtig“, prangerte Helberg an.

Der zweite Teil des Abends befasste sich mit der Situation der Syrer in Deutschland. „Hätte Europa sie in Syrien geschützt, hätten sie gar nicht kommen müssen“, beschrieb Helberg den Unterschied zwischen Kriegsflüchtlingen, die erst zurückgehen würden, wenn die Hauptverantwortlichen des Krieges vor Gericht stehen, und individuell politisch Verfolgten. Deutschland benötige ein Einwanderungsgesetz, um die Kontrolle zu behalten und den Zuzug aktiv zu gestalten. Alle Syrer seien unfreiwillig gegangen und hätten ihren Kulturkreis zum ersten Mal verlassen.

„Ihre Würde haben sie schon auf der Flucht verloren“, warb Helberg um Verständnis für die Geflüchteten, die aus dem Internet eine bestimmte Vorstellung vom Westen mitbringen und hier mit der Realität konfrontiert würden. Im Westen sei die Frau ein Objekt der Begierde, überall lauerten Wahrnehmungsfallen. Im patriarchalischen Syrien sei die Frau ein Objekt der Ehre: „Beides fördert Unterdrückung.“ Zu ihrem Staat hätten die Geflüchteten ein gestörtes Verhältnis: „Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus und den Sozialstaat muss man ihnen erklären. Solidarität in der Gemeinschaft kennen sie, aber nicht vom Staat ausgehend.“

Im August erschien Helbergs neues Buch: „Der Syrien-Krieg. Lösung eines Weltkonflikts“.