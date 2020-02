Plön/Malente : Symphonisches Orchester konzertiert mit Eva Monar und Nicola Meyer

Orchester spielt unter der künstlerischen Leitung von Shenoll Tokaj Werke von Zeller, Saint-Saens, Strauss, Miller, Gardel, Lehár, Schubert oder Rodriguez.

von Michael Kuhr

05. Februar 2020, 12:43 Uhr

Plön/Malente | Freunde der gepflegten Orchester-Musik kommen in Plön und Malente auf ihre Kosten. Das Symphonische Orchester Plön unter der künstlerischen Leitung von Shenoll Tokaj hat im 15. Jahr seines Bestehens zu zwei Konzerten eingeladen.

Start ist am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde Plön. Der zweite Konzertabend findet am Sonntag, 9. Februar, ab 19 Uhr im Malenter Kursaal statt. Eintrittskarten (20 Euro, inkl. alkoholfreier Getränke) gibt es in der Buchhandlung Schneider in Plön und der Tourist Info Malente. Das Symphonische Orchester hat für die beiden Konzert die Solistinnen Eva Monar (Sopran) und Nicola Meyer (Sopran) eingeladen. Gemeinsam bieten sie ihrem Publikum einen bunten musikalischen Strauß mit Werken von Zeller, Saint-Saens, Strauss, Miller, Gardel, Lehár, Schubert oder Rodriguez aber auch verschiedene Medleys. Karten gibt es an den bekannten vorverkaufsstellen in Plön und Malente sowie an der jeweiligen abendlichen Konzertkasse, heißt es in der Einladung.

Die beiden Konzerte nimmt der 81-jährige Vorsitzende des Symphonischen Orchesters aus Plön, Peter Schmidt, auch zum Anlass, sich nach langjähriger ehrenamtlicher Arbeit zu verabschieden. Anfang März soll sein Nachfolger gewählt werden.