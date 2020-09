Bosau : Sylvia und Sven Sacknieß hören auf: Das „Haus Schwanensee“ schließt

Für ein Familienunternehmen in der dritten Generation ist Ende September Schluss.

von Michael Kuhr

20. September 2020, 13:28 Uhr

Bosau | Seit über drei Jahren planen Sylvia und Sven Sacknieß aus Bosau ihre bevorstehende Veränderung. „Es sind nur noch wenige Tage“, freuen sie sich über den Abschluss eines Lebensabschnittes. Sie haben ihr „Haus Schwanensee“ mit Café, Restaurant, Hotel und Ferienwohnungen an einen Investor verkauft, der auf dem Seegrundstück am Bischofssee Eigentumswohnungen bauen will. Und einen Pächter aus dem Hamburger Randbereich für das Restaurant gibt es mittlerweile auch. Es geht also weiter. Doch: Ende September ist erst einmal Übergabe und damit für Sylvia und Sven Sacknieß auch Schluss mit „Arbeiten fast rund um die Uhr“. Sie sehnen sich nach mehr Zeit für Familie, Freunde, der DLRG und einem „ganz normalen“ Leben.

Die beiden Bosauer Hoteliers, die im Durchschnitt zehn Mitarbeiter und Aushilfen in ihrem Betreib beschäftigten, haben Corona-bedingt in diesem Jahr erstmals das Frühjahr und die Rapsblüte bei Radtouren erlebt. „Das war ein tolles Erlebnis“, schwärmen sie noch heute. Doch Sylvia und Sven Sacknieß werden die Hände nicht in den Schoß legen. Ab 15. Oktober geht es für beide weiter – der 51-jährige gelernte Maschinenbautechniker wird bei Volker Blunck in Oberkleveez und die 50-jährige Hotelfachfrau in ihrem Beruf in Hohwacht arbeiten. Sie bleiben natürlich auch in Bosau wohnen – gegenüber im Haus gemeinsam mit Elke Salewski.

Den Gründern des Unternehmens Walter und Asta Lohse folgten Günter und Elke Salewski und eben Sven und Sylvia Sacknieß, die knapp 30 Jahre zusammen den Betrieb in dritter Generation führten – er meistens in der Küche und sie im Hotel und Restaurant. Ihre beiden Kinder, der 24-jährige Sascha und die 21-jährige Sina, hatten kein großes Interesse, als vierte Generation den Familienbetrieb zu übernehmen.

Sascha Sacknieß wird Lehrer für Chinesisch und Englisch, seine Schwester Sina Sacknieß ist Hotelfachfrau. Sie fühlt sich aber im „Maritim“ sehr wohl und weiß, wie viel Schweiß und Lebenszeit ihre Eltern in den Betrieb stecken mussten. Als erste sei aber Elke Salewski gefragt worden, ob der Verkauf des „Haus Schwanensee“ in Ordnung sei. Sie habe sofort zugestimmt.

„Außerdem war eine Sanierung fällig“, sagte Sven Sacknieß. 15 Zimmer und einige Ferienwohnungen hätten erneuert werden müssen. Die Kosten schätzte er auf rund eine halbe Million Euro. Das sollten und wollten die Kinder nicht tragen. So kam es zur Entscheidung und Anfang 2018 zum Verkauf. „Wir wollten aber drei Saisons Zeit haben, um uns von unseren teilweise treuen Stammgästen zu verabschieden“, sagte Sylvia Sacknieß. Es habe auf allen Seiten viele Tränen gegeben. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, verrät Sven Sacknieß.

Der gastronomische Teil des „Hauses Schwanensee“ soll erhalten bleiben und künftig nur „Schwanensee“ heißen. Die Verpachtung läuft ab 1. November. Außerdem werden vom Investor aus Heiligenhafen die kleinen Appartements auf den neuesten Stand gebracht und ein neues Haus mit vier Etagen und zehn Appartements entstehen. Darüber hatte es in Bosau von Nachbarn schon ordentlich Ärger gegeben – offenbar ohne durchschlagenden Erfolg.



Die Geschichte vom „Haus Schwanensee“





Vor 70 Jahren eröffneten Asta und Walter Lohse eine Bäckerei und ihr weit über die Grenzen der Gemeinde Bosau hinaus bekanntes „Café Lohse“ in der Plöner Straße 17. Aus dem kleinen beschaulichen Café ist im Laufe der Jahrzehnte das „Haus Schwanensee“ geworden, blicken Sylvia Sacknieß, Enkelin von Walter und Asta Lohse, und Ehemann Sven Sacknieß zurück.

Es begann mit einem kleinen Häuschen und einer kleinen Bäckerei mit Backstube. Das Café war in einem Raum untergebracht. Die Vermietung des eigenen Schlafzimmers an Urlaubsgäste war der Beginn des Beherbergungsbetriebes, der nach und nach immer weiter wuchs.

Brot, Brötchen und Kuchen wurden von Tochter Elke Lohse (später verheiratete Salewski) sogar mit einem VW-Bus über Land angeboten und ihre Mutter Asta Lohse war zeitweise sogar die Fahrerin. Elke Lohse war Anfang der 1960er Jahre eine der ersten Bäckermeisterinnen und Deutschland. Sie heiratete den Einzelhandelskaufmann Günter Salewski, der umschulte und auch Bäckermeister wurde. Beide übernahmen den Betrieb 1980 von Walter und Asta Lohse und führten ihn bis 1995, als dann wiederum Tochter Sylvia mit Ehemann Sven Sacknieß das Unternehmen übernahmen. Elke Salewski unterstützte „die Kinder“ nach Kräften. Vor fünf Jahren beendete sie mit 72 Jahren ihr fleißiges berufliches Wirken in Bosau.

Von 2015 an kauften Sylvia und Sven Sacknieß für etwa drei Jahre Backwaren von der Bäckerei Klausberger aus Eutin zu und die Hauswirtschaftsmeisterin Christina Scheffler backte Kuchen und Torten für die Gäste. Das Restaurant wurde 2007 als „Haus Schwanensee“ eröffnet, der Hotelbetrieb von vorher zehn auf in der Hochzeit 36 Zimmer und acht Ferienwohnungen hochgefahren. „Aktuell haben wir 21 Zimmer und sechs Ferienwohnungen“, erzählen Sylvia und Sven Sacknieß stolz.

Das ist jetzt alles Geschichte. Sven Sacknieß blickt auf 15 Jahre „Live am Bischofssee“ zurück und erinnert sich gern an fünf Jahre „Kleine Nachtmusik“ auf den Stegen am Bischofssee. „Der Betrieb war unser Leben“, werden die beiden dann doch im Rückblick sentimental. Sie hätten sieben Tage die Woche und täglich bis zu 18 Stunden gearbeitet. Jetzt soll es etwas ruhiger im Leben von Sylvia und Sven Sacknieß werden.