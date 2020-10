Die Oper „Der Freischütz“ gibt es nach zehn Jahren wieder als Jazz-Fassung für drei Musiker und Erzähler

von Achim Krauskopf

06. Oktober 2020, 09:16 Uhr

Eutin | Vor etwas mehr als 200 Jahren, am 13. September 1820, gab Carl Maria von Weber ein einziges Konzert in seiner Geburtsstadt: Im Rathaussaal spielte er vermutlich in einer Klavierversion auch die Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“, deren Uraufführung erst später in Berlin folgte.

In dieser Woche, am Freitag, 9. Oktober, wird um 20 Uhr eine besondere Fassung der bekanntesten Oper des in Eutin geborenen Komponisten erklingen: die romantische Oper als swingende Jazzfassung für drei Musiker und einen Sprecher. Das Harald-Rüschenbaum-Trio ist wieder zu Gast beim Kulturbund, nachdem es im Juni vergangenen Jahres eine Jazz-Version von „Carmen“ interpretierte, und wie im vergangenen Jahr fungiert der Vorsitzende des Kulturbundes, Dr. Wolfgang Griep, auch in dieser Woche bei dem Konzert als Sprecher.

Für diese Veranstaltung wird vom Kulturbund erstmals die Studiobühne in der Opernscheune genutzt. Dort ist Platz für 100 Zuschauer.

Zehn Jahre ist es her, dass der Kulturbund in Eutin einen besonderen Freischütz gezeigt hat. Am Freitag steht wieder „Swing frei, Schütz!“ auf dem Spielplan, die romantische Oper in einer Fassung für drei Musiker und einen Sprecher.

In den vergangenen 200 Jahren ist Webers bekanntestes Werk zu einem Dauerbrenner geworden, „obwohl die Handlung nicht leicht nachzuvollziehen ist“, wie Griep feststellt. „Wer darum endlich wissen will, was es mit den Freikugeln und dem Jungfernkranz, der merkwürdigen Gesellenprüfung für Oberförster und dem Spektakel in der Wolfsschlucht wirklich auf sich hat, darf die romantische Swingfassung mitsamt den doppelbödig humorvollen Aufschlüssen über Entstehung und Handlung der Oper nicht versäumen. Auf vielfachen Wunsch gastiert noch einmal das Rüschenbaum-Trio aus München und Augsburg mit der legendären Jazzfassung von Carl Maria von Webers ,Freischütz‘ am passendsten Ort: nämlich in der Opernscheune der Eutiner Festspiele.“

Webers Oper von der Ouvertüre bis zum überraschenden Finale in einer swingenden Jazzfassung ist, wie sich vor zehn Jahren bereits zeigte, ein fulminanter Spaß. Während das Harald-Rüschenbaum-Trio durch die Wälder, durch die Auen swingt, dem braven Jägerburschen Max in die höllische Wolfsschlucht folgt und fingerschnippend den Jungfernkranz windet, erzählt Wolfgang Griep augenzwinkernd die verwickelte Geschichte um die Freikugel und den Freischuss, führt den schaudernden Zuschauern einige der vielen merkwürdigen Tiere vor, die diese Oper bevölkern, und erklärt, warum sie eigentlich noch nie werkgetreu aufgeführt werden konnte.

Wer vor zehn Jahren den swingenden Freischütz verpasst hat oder seit damals fiebert, ihn noch einmal zu hören, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Die Karten kosten zwölf Euro (zehn für Mitglieder des Kulturbundes). Da unter Corona-Bedingungen die Besucher zumindest auf Zeit registrieren werden müssen, gibt es Karten nicht im Vorverkauf, sondern nur über Mail (theater@kulturbund-eutin.de), per Brief oder Karte an Kulturbund Eutin, Postfach 427, 23694 Eutin oder mittels Telefonanruf: Unter der Nummer 04521/779538 meldet sich der Anrufbeantworter mit „Dubbs-Datenbanken“, wer seinen Kartenwunsch und die Telefonnummer hinterlässt, bekommt vom Kulturbund einen Rückruf.