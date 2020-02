Aktualisierung: Nur noch Ausfall am Voß-Gymnasium : SWE konnten Fehler beheben: Unterricht an Hauptstelle der Beruflichen Schule findet statt, Voß-Gymnasium lässt ausfallen

KBS-Schulleiter Ingwertsen-Martensen: „Wir machen Unterricht, mit den anwesenden Schülern.“

27. Februar 2020, 02:18 Uhr

Eutin | Die Stadtwerke haben den Fehler gefunden und behoben: „Kurz vor 7 Uhr gab es Entwarnung und die Nachricht, dass die Heizung bei uns wieder funktioniert“ , sagte Carsten Ingwertsen-Martensen, Schulleiter der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein. Er hatte kurz vor Mitternacht die Meldung bekommen, dass der am Mittwochnachmittag entdeckte Schaden nicht bis Schulbeginn behoben werden könne. Auf der Homepage seiner Schule hat er die Schüler informiert, ebenso seine Kollegen. Und jetzt, wo die Heizung wieder funktioniere, werde Unterricht mit den Schülern gemacht, die da seien. Dies sei ungefähr die Hälfte, so Ingwertsen-Martensen.

Am gleichen Fernwärmenetz hängt auch das Voß-Gymnasium. Direktorin Tanja Dietrich hatte ebenfalls gestern erfahren, dass es Probleme mit der Heizung gebe. „Wir haben am Abend alles für den Notfall vorbereitet und die Kollegen informiert. Heute morgen um sechs Uhr kam die Nachricht, dass der Fehler noch nicht behoben werden konnte und wir haben über alle Kanäle über den Ausfall informiert.“ Nur eine Hand voll Schüler sei schließlich gekommen und dann auch wieder nach Hause gegangen. Den Kollegen sei freigestellt, ob sie in der Schule oder im Homeoffice arbeiten, sagte Dietrich.

Die Stadtwerke meldeten gegen 10 Uhr: Fehler behoben, Heizung funktioniert wieder. Ein Druckverlust im Fernwärmenetz war ursächlich für den Heizungsausfall, teilte SWE-Geschäftsführer Marc Mißling mit. Die Techniker hatten die ganze Nacht mit Hochdruck an der Fehlersuche und dessen Behebung gearbeitet so Mißling. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass der Druckverlust durch ein Leck in einer privaten Leitung des Elisabeth-Krankenhauses entstanden sei. Mißling: „Auch wenn die Ursache nicht im Verantwortungsbereich der Stadtwerke liegt, setzen unsere Mitarbeiter selbstverständlich alles daran, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Wir haben noch in der Nacht fahrbare Heizkraftwerke beschafft, um den Wärmebedarf des Krankenhauses so weit wie irgend möglich decken zu können. Parallel dazu werden die Reparaturarbeiten auf Hochtouren fortgesetzt.”