Fussball-Oberliga Süd : SV Eichede wird mit Sieg über Eutin 08 Herbstmeister

Gäste geben sich in Eutin keine Böße und qualifizieren sich auch für das Hallen Masters des SHFV im Januar 2022.

24. Oktober 2021, 17:50 Uhr

Die Gäste erlaubten sich bei schönem Herbstwetter keine Blöße: Der SV Eichede wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in der Fußball-Oberliga Süd mit 3:1(1:0) Toren bei Eutin 08 durch. „Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gezeigt“, räumte Gästetrainer Denny Skwierczynski ein. Der Eutiner Coach Dennis Jaacks hatte sich mehr ausgerechnet: „Hätten wir in der ersten Halbzeit besser gespielt und unsere Spielidee besser umgesetzt, Eichede etwas mehr unter Druck zu setzen, wäre schon mehr drin gewesen.“

Doch den Gästen spielte ein früher Patzer in die Karten, als aus einem Eutiner Einwurf und einem verlorenen Zweikampf in Höhe der Mittellinie ein mustergültiger Angriff über den rechten Flügel entstand, an dessen Ende Tom Niklas Wittig aus spitzem Winkel dem Eutiner Torwart Nikolas Wulf mit einem harten Schuss ins lange Eck keine Chance ließ.

Die Gäste setzten danach auf dem sehr gut bespielbaren Platz auf Ballbesitz und kontrollierten das Spiel. Die Eutiner arbeiteten vor allem in der Defensive, so dass sich ein Spiel mit nur wenigen Torchancen entwickelte. Das änderte sich erst nach einer guten halben Stunde, als Paul Meins aus 25 Metern auf das Eicheder Tor schoss und von den Zuschauern mit dankbarem Applaus belohnt wurde.

Trainer Dennis Jaacks hatte seine Mannschaft in der Kabine aufgerüttelt, die nach der Pause mutiger wurde.

Der SV Eichede bekam jetzt mehr Räume. Beim ersten Angriff der Stormarner konnte Nikolas Wulf sich gegen einen Aufsetzer noch auszeichnen. Doch danach wurden die Gastgeber vom SV Eichede zwei Mal hart bestraft. Mika Clausen nutzte die nächste Unaufmerksamkeit und lupfte den Ball clever zum 2:0 über Wulf ins Tor (49.). Dann erhöhte Miguel Albrecht auf 3:0 (53.).

Doch die Eutiner versteckten sich nicht. Tim Schüler zog aus gut 20 Metern ab, als er von Paul Meins freigespielt worden war und verfehlte das Tor knapp (55.). Der SV Eichede ging jetzt großzügig mit seinen Möglichkeiten um. Miguel Albrecht schoss den Ball vollkommen frei aus acht Metern über das Tor (70.), kurz darauf versuchte er sein Glück fast von der Torauslinie, doch Nikolas Wulf deckte die Ecke geschickt ab und hielt den Schuss fest (77.), dann schoss Mika Clausen nach einer Wulf-Parade aufs linke Eck – doch der Eutiner Kapitän rauschte erneut heran und schlug den Ball von der eigenen Torlinie (79.). Die Eutiner Bemühungen um den Anschlusstreffer belohnte Tim Schüler mit dem Tor zum 1:3 (84.).

„In den letzten sechs, sieben Minuten vor der Halbzeit haben wir auf den Gegner mehr Druck ausgeübt. Da haben wir gezeigt, dass wir Fehler erzwingen können“, sagte Dennis Jaacks.

„Die Eutiner haben versucht, Umschaltmomente zu nutzen. Da muss man aufpassen. Wir waren nicht in allen Situationen aufmerksam“, merkte Gästetrainer Denny Skwierczynski selbstkritisch an.

Unter dem Strich fiel sein Fazit aber positiv aus: „Was Trainingseifer, Begeisterung und Einstellung angeht, können wir uns nicht beklagen.“ Es sei klar, dass in einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern auch einige Dinge nicht klappen. Das versuche er mit seinem Trainerteam positiv zu begleiten. Er sei sehr glücklich darüber, dass die Mannschaft das Ticket fürs Masters-Hallenfußballturnier des SHFV gelöst habe.

Dennis Jaacks blickt zuversichtlich nach vorn: „Wir haben in der letzten Woche gut gespielt und gute Ergebnisse erzielt. Wir haben schon im Hinspiel gezeigt, dass wir mit dem FC Dornbreite auf Augenhöhe sind und durchaus mithalten können.“ Und im letzten Heimspiel des Jahres 2021 wolle er mit seiner Mannschaft am 30. Oktober ab 14 Uhr etwas Zählbares mitnehmen.