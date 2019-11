Eutin : Superheld begeistert für Bücher

Kinder- und Jugendbuchwochen: Schauspieler Rainer Rudloff macht 140 Sechst- und Siebtklässlern die auf Seiten gebannten Geschichten schmackhaft

Avatar_shz von Constanze Emde

18. November 2019, 13:34 Uhr

Eutin | Mit Wortwitz und Körperakrobatik holt Rainer Rudloff die Sechstklässler genau dort ab, wo sie gerade sitzen. Mit Jugendslang und spürbarer Begeisterung für zwischen zwei Buchdeckeln gepresste Geschichten erweckt er eben jene mit seiner Art des Vorspielens so zum Leben, dass die jungen Zuhörer und Zuschauer mehr wollen – und vergessen, dass es sich um Bücher handelt.

Das Cover allein sagt nichts über die Qualität der Geschichte eines Buches

Rainer Rudloff lässt bei den beiden Lesungen, die er am Montag vor Schülern aus Malente, Eutin und Hutzfeld in der Kreisbibliothek hält, seine Zuhörer anhand verschiedener kleiner Szenen auswählen, aus welchen zwei von vier Büchern sie mehr erfahren wollen. Das Cover ist dabei bis zuletzt verhüllt. Der Grund dafür ist einfach: „Wir Menschen glauben immer alles mit unseren Augen beurteilen zu können. Kommt jemand neu in die Klasse und sieht doof aus, kommt er bei vielen in eine Schublade, dabei kennt man den Menschen noch gar nicht. Und aus der Schublade heraus zu kommen, ist dann ganz schwer. Genau ist es mit Büchern, wenn das Cover nicht ansprechend genug ist, kommt es oft wieder ins Regal, da kann die Geschichte noch so spannend sein.“ Ihm gehe es darum, die grundsätzliche Neugier zu wecken. Nicht selten sind, weil für ihn die Geschichte passen müssen, deshalb Bücher in seiner Lesung zur Auswahl, deren Cover es neben anderen im regal sonst vielleicht schwerer hätten.

Als Book-Man erzählt Rudloff vom Jungen, der einst gemobbt wurde

Den Eutiner und Hutzfelder Wisser-Schülern erzählte er unter anderem die Geschichte von Pelle, einem dicklichen Jungen, für den sich der Blick auf seine Wirksamkeit in der Welt erst durch den Biss einer mutierten Ameise dreht. Plötzlich kann er superschnell laufen – so schnell, dass ihn auch die Terrorzwillinge, die ihn immer ärgern, nicht mehr kriegen. Er ist so stark, dass ihn der Sportlehrer, der ihn immer vor der Klasse vorführt, nichts mehr anhaben kann. Rudloff liest und spielt zu den Szenen aus „Antboy – Biss der Ameise“ im selbsternannten „Book-Man“-Kostüm.

Nicht nur als Superheld erntet Rainer Rudloff Lacher aus dem Publikum, sondern auch als sensibler Junge namens Flo, als er mit dem weichesten Toilettenpapier mit Luftkammern kuschelte. Flo und seine beiden Freunden erschaffen binnen drei Wochen elternfrei eine eigene kleine Welt – Andersland: Die Taverne mit Außen-Plasma-TV auf der Terrasse, Schlafplätze mit Namensschildern im Vorgarten und die Bevölkerung dazu animiert aus einem bekannten sozialen Netzwerk. Anfangs lebt es sich mit dem Geld aus der „Nebenbeigeld-Kasse“ des Unternehmervaters scheinbar einfach – doch das bleibt nicht lange so. Unliebsame Gäste zwingen zu ersten Lügen...

Rudloff wollte den Schülern nicht zu viel „spoilern“ (verraten), aber das Buch lohne sich: „Was die sich getraut haben, hätte ich in dem Alter nicht gemacht.“

Lesen regt die Fantasie an und macht empathisch

Zum Abschied bietet er jedem Zuhörer ein Lesezeichen mit seiner persönlichen Lieblingsbücher-Liste an. Es waren zwei Veranstaltungen in Eutin in Sachen Kinder-Jugendbuch-Wochen für Rudloff. 200 mal ist er im Jahr bundesweit mit verschiedensten Büchern unterwegs, um die Kinder fürs Lesen zu begeistern. Warum? „Sprache hat eine große Wirkmächtigkeit, um Gedanken und Gefühle auszudrücken. Bücher erleichtern es einem, sich einzufühlen, Empathie zu entwickeln und das finde ich gerade heutzutage extrem wichtig, wo es so viele Formate gibt, in denen es um Schadenfreude geht.“

100 Bücher schafft Rudloff jährlich zu lesen für sein Programm, bei 10.000 Neuerscheinungen in dem Gebiet reiche das nicht mal für einen Überblick, aber er suche immer wieder Bücher aus, die ein ernstes Thema mit Witz und Humor behandeln. „Denn so erreicht man auch die Kinder“, sagt Rudloff.