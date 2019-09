Suhrer See: Dünger bedrohte seltene Algen

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 17:57 Uhr

Plön | Der Suhrer See galt bislang als einer der saubersten im Land, was vor allem seltene Arten begünstigt, die nährstoffarmes Wasser brauchen. Armleuchteralgen gehören dazu. Die Biologin Dr. Christiane Krambeck (Foto) entdeckte, dass diese Wasserpflanzen an der Plöner Stadtheide verschwunden waren, und schlug Alarm. Das Düngen eines Sportplatzes wurde als Ursache ausgemacht und auf Anordnung des Bürgermeisters Lars Winter gestoppt. Seite 13