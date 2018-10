Scharbeutz : Süselerin holt Nachwuchspreis

Angehende Bäckereifachverkäuferin gewinnt Wettbewerb bei der weltgrößten Bäcker- und Konditorenmesse in München.

von sul

02. Oktober 2018, 14:20 Uhr

„Ich kann nicht sagen, ob es geschmeckt hat“, erzählt Aylin Kirsten. Die angehende Bäckereifachverkäuferin meint ihre preisgekrönten Kreationen. Auf der Internationalen Bäckereiausstellung (Iba) in München nahm die 19-Jährige an einem Wettbewerb teil und gewann überraschend. Ob die „Mediterrane Stulle“ mit Serrano-Schinken, Rucolasalat und Parmesan geschmeckt hat, weiß Aylin Kirsten bis heute nicht. Serrano-Schinken mag sie nämlich nicht. Auch den „Guacamole Cupcake“ hat sie nicht probiert. „Ausgefallene Sachen esse ich eigentlich nicht“, erklärt sie. Trotzdem gewann sie zusammen mit Jonas Muffler, einem angehenden Bäcker aus Baden-Württemberg, bei den Young Talent Days auf der weltgrößten Bäcker- und Konditorenmesse.

Fast hätte Aylin Kirsten, die ihre Ausbildung bei der Bäckerei Junge macht, gar nicht am Wettbewerb teilgenommen: Die Zusage per E-Mail landete im Spam-Ordner. Mit Glück schaffte es die 19-Jährige aus Süsel trotzdem auf die Teilnehmerliste. 16 angehende Bäcker und Bäckereifachverkäufer aus ganz Deutschland nahmen an der Veranstaltung teil.

Die Aufgabe des Wettbewerbs: Süße und herzhafte Cupcakes sowie Brote backen und anrichten. Die Teams, bestehend aus einem angehenden Bäcker und einem Bäckereifachverkäufer, wurden ausgelost. „Ich hatte den Volltreffer“, sagt Kirsten. Denn ihr Teampartner Jonas Muffler habe sehr sauber und ordentlich gearbeitet, was ihr als Perfektionistin sehr entgegengekommen sei. „Wenn die Mettwurst nicht richtig liegt, dann muss ich die richtig hinlegen“, scherzt Aylin Kirsten.

Vorwiegend habe sie die Kreation der Brote übernommen. Obwohl sie keinen Serrano-Schinken mag, habe sie diesen Belag für die herzhafte Brotvariante gewählt: „Da habe ich ein bisschen Junge mit reingebracht“, sagt Kirsten. In ihrem Betrieb gebe es bereits einen ähnlichen herzhaften Brotbelag, an dem sie sich orientiert habe.

Bis zum Schluss sei sie sich nicht sicher gewesen, ob sie den Wettbewerb gewinnen werde. Der süße Aufstrich aus Zitrusfrüchten für die „Lemon Curd Vollkornschnitte“ sei sehr flüssig gewesen und fast vom Brot gelaufen. Am Ende sei dieser selbstgemachte Aufstrich jedoch der ausschlaggebende Punkt für den Sieg gewesen. „Ich war schon sehr froh, daran teilzunehmen und habe nicht mit dem Erfolg gerechnet.“

Neben ihrem beruflichen wie auch privaten Interesse am Backhandwerk, schwärmt die 19-Jährige für eine weitere Leidenschaft: Autos. Seitdem sie im Februar 2017 ihre Ausbildung in der Filiale in Scharbeutz begonnen hat, pendelt sie jeden Tag aus Süsel. „Ich fahre extra Umwege, weil die Entfernung zu kurz ist“, erzählt Aylin Kirsten. Ihr Fahrzeug müsse die notwendige Betriebstemperatur erreichen, um die Reinigung des Dieselpartikelfilters in Gang zu setzen. Als Ausgleich zur Arbeit näht die vierfache Tante. „Das ist totale Entspannung“, sagt Kirsten. In ihrem Wohnort Süsel engagiert sie sich zudem ehrenamtlich beim Kinderturnen.