Süseler sauer über Staub, Lärm und Gestank

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Im Grunde ist es eine Formalie: Die Firma Gollan hat im Recyclingcenter am Süseler Baum eine neue Anlage zur Aufbereitung von Asche bekommen. Im Zug eines Genehmigungsverfahrens soll die Gemeinde Süsel eine Stellungnahme abgeben. Im Planungs- und Umweltausschuss wurde am Mittwoch im Rathaus daraus eine intensive Diskussion über Staub, Lärm und Gestank, was für viele Süseler mit dem Betrieb verbunden ist. Stellung dürfe die Gemeinde beziehen, ablehnen könne sie die neue Anlage eigentlich nicht, sagte Susanne Stange vom Bauamt zu Beginn, denn ein gültiger Bebauungsplan lasse die neue Behandlungsanlage zu.

In weiten Teilen der teilweise leidenschaftlichen und trotzdem sachlichen Diskussion, an der 18 Sitzungsbesucher aus Süsel mitwirkten, ging es nicht um die neue Anlage, sondern insgesamt um die Belastungen des Betriebes für Anwohner: „Wir wischen morgens zum Frühstück unseren Gartentisch ab, und müssen es mittags schon wieder tun, dann ist der Wischlappen wieder schwarz vor Dreck“, schilderte ein Anwohner der Straße am Beekmoor, die dem Betriebsgelände am nächsten liegt. Möwen und Krähen hätten auch schon Hausmüll von der Anlage in den Garten geschleppt. Nachbarn bestätigten gleiche Erfahrungen, hinzu komme der Lärm einer Schredder- und einer Brecheranlage. „Und rückwärts fahrende Radlader piepen den ganzen Tag, das nervt gewaltig“, ergänzte eine Anwohnerin. Lärm, Staub und gelegentlich auch Müllgestank reichten aber weiter als bis zum Beekmoor, betonte ein Anwohner des Wiesenweges.

Gemeindevertreter Wolfgang Schümann (FWS) berichtete, dass er drei Mal zu unterschiedlichen Tageszeiten die Fahrzeuge gezählt habe. Danach kam er rechnerisch auf 986 Lkw, die den Süseler Baum binnen fünf Werktagen anführen. Und nach der Beobachtung von Michael Woyna (CDU) sind die Lkw, die auf der Straße zur Anlage Staub aufwirbelten, die größte Quelle der Belastung.

Die Asche sei es jedenfalls nicht, betonten Axel Guttmann und Hans-Georg Oetgen von der Firma Gollan, die geduldig zu Fragen und Beiträgen Stellung bezogen. Die Asche komme in nassem Zustand aus der Aufbereitung.

In der Anlage werde, wie Guttmann erläuterte, die Asche aus Müllverbrennungsanlagen aus Schleswig-Holstein und zu einem kleinen Teil aus Hamburg aufbereitet: Metallteile würden selektiert, ein Teil der Asche werde auf Deponien gebracht, ein anderer im Straßenbau eingesetzt.

In der alten Anlage seien jährlich 50 000 Tonnen Asche verarbeitet worden, weitere 20 000 in Anlagen in Mecklenburg, was sich aber wegen der Fahrwege nicht lohne. Die neue Anlage in Süsel könne vor allem wegen einer schnelleren Verarbeitung bis zu 150 000 Tonnen behandeln, und sie arbeite leiser.

Bislang gebe es keine Pläne, trotz der höheren Kapazität der neuen Anlage mehr als 70 000 Tonnen zu verarbeiten, betonte Guttmann nach kritischen Fragen, wie stark die neue Anlage ausgelastet werden solle. Bei 150 000 Tonnen im Jahr würden jeden Tag mehr als 20 Lkw zum Betrieb kommen. Dem Unverständnis von Anwohnern, warum ein schützender Knick und große Bäume am Rand des Betriebsgeländes abgeholzt worden seien, begegnete Guttmann mit Verständnis.

Das Abholzen sei über das geplante Maß hinaus erfolgt, da sei ein Fehler passiert, den wolle man möglichst schnell durch Neuanpflanzungen korrigieren. Und auch der schon vor Jahren versprochene Bau einer Halle, mit der die Belästigung von Müllumschlag reduziert werden solle, sei konkret in Planung und bei glattem Ablauf Ende 2018 fertig. Im übrigen nehme man die Kritik der Anlieger ernst und werde überlegen, was sich abstelle lasse.

Die Kritik machte sich auch der Ausschuss zu eigen: In seiner Stellungnahme fordert er die Firma Gollan Recycling auf, die Belastung durch Lärm, Staub und Gestank zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren.

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Jun.2017 | 15:25 Uhr