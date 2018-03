Süseler Gemeindevertreter bewiesen weitgehend Einigkeit

von Achim Krauskopf

23. März 2018, 16:08 Uhr

21 Tagesordnungspunkte hatte die Gemeindevertretung Süsel am Donnerstag abzuarbeiten. Doch das erwies sich als keineswegs zeitintensiv, denn in den meisten Punkten herrschte Einigkeit. Außerdem wurden die letzten beiden Punkte zum Wegenutzungsvertrag Strom wegen noch nicht vollständiger Unterlagen vertagt.

Bürgermeister Holger Reinholdt berichtete, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt für 2018 genehmigt habe, jedoch die Jahresabschlüsse für 2014 bis 2016 einfordere, bevor sie die Aufnahme von Krediten in Höhe von 480 000 Euro genehmigen werde. Andernfalls würden nur etwa 240 000 Euro bewilligt.

Feuerwehruniformen beherrschten das Bild auf den Zuhörersitzen, denn einige Punkte betrafen die Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehren. So wurde für die Wehren Fassensdorf und Zarnekau jeweils die Einrichtung einer Verwaltungsabteilung genehmigt, in Zarnekau gibt es jetzt auch eine Kinderabteilung. Besonders Letzteres wurde von den betroffenen Wehrführern gut aufgenommen, denn, so hieß es, neue Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren kämen fast nur noch aus den Reihen der Jugendabteilungen. Außerdem wurden die Wahlen von Dirk Cordes zum Wehrführer in Bujendorf und Klaus Berger zu seinem Stellvertretenden sowie von Thomas Wandrey zum Ortswehrführer Gömnitz bestätigt. Bürgermeister Reinholdt überreichte die entsprechenden Urkunden.

In einem Fall gab es in der Vertretung keine komplette Einigkeit: Zwar war in der Beschlussformulierung zur Sanierung des Sportplatzes – geschätzte Gesamtkosten 500 000 Euro – noch der Passus ergänzt worden, dass die Förderbescheide mit einer erwarteten Förderung von 50 Prozent abzuwarten seien, dennoch gab es eine Gegenstimme.

Einmütig wurde eine Bebauung mit Gewerbefläche und zwei Einfamilienhäusern nahe des Sportplatzes Bujendorf im Bereich der landwirtschaftlichen Fläche „Schlupacker“ abgelehnt. Das wurde eine „Ausfransung“ des Ortes einleiten, lautete die Meinung der Gemeindevertreter.