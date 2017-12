Süseler Gemeinderat übt Einigkeit

von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Zügig arbeitete die Gemeindevertretung Süsel am Donnerstag eine 20 Punkte lange Tagesordnung ab. Neben dem Wechsel des Gemeindewehrführers (siehe Seite 7) standen der Haushaltsplan 2018 und eine Änderung bei der Satzung über Anliegerbeiträge im Mittelpunkt. Von der Linie einstimmiger Beschlüsse wich der Gemeinderat bei der Wahl eines stellvertretenden Schiedsmannes ab: Über den Bewerber Siegfried Hofmann wurde auf Antrag der CDU in geheimer Wahl abgestimmt. Hofmann wurde mit zehn Stimmen bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung gewählt.

Die CDU bemängelte, dass die Besetzung dieses Amtes im Finanzausschuss vorbereitet worden sei. Der Antrag, die Entscheidung über Schiedspersonen künftig allein der Gemeindevertretung zu überlassen, wurde einstimmig angenommen.

Ebenso einmütig erfolgte eine Änderung der Satzung, in der die Anliegerbeiträge für Straßenausbau festgelegt werden. Danach können die Beträge, die Grundeigentümer für Straßenbau zahlen müssen, über 20 Jahre „abgestottert“ werden, also doppelt so lange wie bisher.

Vertreter von CDU und SPD kündigten an, eine Abschaffung dieser Beiträge im Blick zu haben, sobald die Landesregierung den Kommunen nicht nur einen Verzicht darauf ermögliche, sondern sie finanziell auch so ausstatte, dass die Beteiligung von Anliegern unterbleiben könne.

Noch immer zählt die Gemeinde Süsel zu den Kommunen, bei denen die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Der einstimmig verabschiedete Haushaltsplan für 2018 sieht Einnahmen von rund sieben Millionen Euro vor, aber Ausgaben, die 390 000 Euro höher sind.

Adrianus Boonekamp (CDU) unterstrich einen anhaltenden Willen zur Ausgabenkontrolle. Dazu gehöre auch die Frage, ob sich 100 000 Euro lohnten, die in ein altes Gebäude investiert werden sollen. Damit spielte er auf eine vorgesehen Küchensanierung in der Kindertagesstätte an, die in der ehemaligen Schule in Groß Meinsdorf untergebracht ist. „Und ich kann nicht erkennen, dass sich der Kreis tatsächlich zu einem Drittel an den Kosten für die Kindertagesstätten beteiligt, obwohl es diese Kostendrittelung von Land, Kreis und Gemeinden geben soll.“

Weiter verabschiedet wurden eine Verlängerung für die Gebührensatzung zur Abrechnung von Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren und eine Nachtragssatzung für die Abwassergebühren, genehmigt wurden die Haushaltspläne der Feuerwehrkassen, verabschiedet wurde ein Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Bujendorf und Anschottredder und aufgehoben wurde eine Sperre für 4000 Euro zur Anschaffung von Garderoben für den kirchlichen Kindergarten in Süsel.