Süsel: Zwischen Ostsee und Holsteiner Bergen

von Juliane Kahlke

16. Mai 2018, 15:31 Uhr

Mit seinem Theater, Wasserskianlage und Reiterpark hat sich Süsel einen Namen gemacht. Die Gemeinde ist ländlich geprägt und liegt doch pendlerfreundlich zwischen Lübeck und Kiel, Ostsee und Holsteinische Schweiz in unmittelbarer Nähe. Mit Ostholsteins Kreisstadt Eutin unterhält die Gemeinde ein Gewerbegebiet. Kleingewerbe, Landwirtschaft und ein Krankenhaus sind Arbeitgeber in den 15 Dörfern, in denen gut 5300 Menschen leben. Die Serie Top Regional stellt die Gemeinde heute vor. Seiten 14 & 15