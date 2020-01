Süsel sagt Nein zu großem Windpark

Die Regionalplan enthaltenene Erweiterung um vier Räder wird abgelehnt

von Achim Krauskopf

28. Januar 2020, 14:44 Uhr

Süsel | Die Gemeindevertretung hat Montagabend (27. Januar) erwartungsgemäß einstimmig eine Vergrößerung der Windparkfläche zwischen Kesdorf, Barkau Gießelrade und Untersteenrade abgelehnt. Entsprechend fällt eine Stellungnahme zum Regionalplan des Landes aus, die in der Sitzung im Rathaus verabschiedet wurde.

In dem Entwurf des Regionalplanes sind – wie ausführlich berichtet – nicht nur 272 Hektar enthalten, die von der Gemeinde für zehn neue, bis zu 200 Meter hohe Windräder in einem neuen Bebauungsplan ausweisen will, sondern nördlich an dieses Areal anschließend 38 Hektar für vier weitere Anlagen.

Nachdem Raimund Weidlich vom Lübecker Büro Prokom, Verfasser der 22-seitigen Stellungnahme der Gemeinde, die Details des Landesplanung erläutert hatte, formulierten alle Fraktion mit Nachdruck, dass es vier zusätzliche Windräder nicht geben dürfe.

Diese Zusatzfläche nahe an Barkau sei ein Schildbürgerstreich, sagte Holger Reinholdt (Freie Wähler Süsel), den die Gemeinde unbedingt verhindern müsse, denn sonst sei für Barkau nichts gewonnen. Albrecht Dudy (SPD) schlug in die gleiche Kerbe, die in der Landesplanung vorgesehen Erweiterung würde die Anlieger der angrenzenden Orte über Gebühr belasten. Und Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) betonte, dass diese unerwünschte Erweiterung der Fläche für alle Gemeindevertreter vollkommen überraschend erfolgt sei.

Landschaftsplaner Raimund Weidlich erläuterte den Hintergrund für die in Süsel ungeliebte Erweiterung: Ein Vorhabenträger – nach Informationen des Ostholsteiner Anzeigers ein in Rostock ansässiger Betreiber von rund 50 Wind- und Solarparks – habe von der Landesregierung den Zuschlag für den Bau von vier Windrädern bekommen. Dabei habe das Unternehmen das damals bestehende rechtliche Privileg genutzt, das für den Bau von Bürgerwindparks bestanden habe.

Im Gegensatz zu der von der Gemeinde geplanten Windparkfläche verstoße die nordwestliche Erweiterung der Eignungsfläche gegen zwei Ausschluss-Kriterien, legte Weidlich weiter dar: Sie berge Gefahr für mindestens ein Rotmilan-Brutpaar, insgesamt gebe es vier Brutpaare in diesem Gebiet, denen eine Umzingelung durch Windräder drohe.

Außerdem werde die Erweiterungsfläche von der geplanten Trasse der Ostküstenleitung berührt. „In ihrer Abwägung sagt die Regionalplanung kein Wort zu dieser Doppelbelastung“, stellte Weidlich fest.

Er bekundete Zuversicht, dass die Argumente der Gemeinde gegen die Erweiterung erfolgreich sein müssten. Unabhängig davon wäre es von Vorteil, wenn die Gemeinde ihren Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes möglichst schnell voran bringe. Dann wachse die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Anlagen nicht mehr genehmigt würden.

Zugleich warnte Weidlich vor der Firmenpolitik des betroffenen Unternehmens: „Das sind Vorhabenträger von einem anderen Schlag als die, mit denen sie bislang vertrauensvoll und geduldig zusammen gearbeitet haben.“ Und das andere Unternehmen sei bekannt dafür, „dass es gerne klagt“.