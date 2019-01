Kreis Ostholstein : Süsel: Polizei findet getöteten Schafbock nahe der B76

Das Tier wurde möglicherweise geschächtet. Bereits Anfang des Jahres gab es einen ähnlichen Fall in Bosau.

von Gerrit Hencke

15. Januar 2019, 14:47 Uhr

Süsel | Während einer Streifenfahrt haben Beamte der Autobahnpolizei in Süsel (Kreis Ostholstein) einen toten Schafbock auf dem Grünstreifen am Fahrbahnrand der Straße Bockholter Baum nahe der B76 entdeckt. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass das vermutlich geschächtete Tier bereits am vergangenen Freitag gefunden wurde.

Bei der Sichtung des Tierkadavers stellten die Polizisten fest, dass die Innereien vollständig entfernt und das Tier vermutlich mittels eines Schnittes oder Stiches in den Halsbereich getötet wurde. Schon Anfang Januar war es zu einem ähnlichen Fund im Bereich des Braaker Mühlenwegs in Bosau gekommen. Dort wurden zwei blaue Müllsäcke gefunden, die Überreste von vermutlich mehreren Heidschnucken enthielten.

Aufgrund der offenbar längeren Liegezeit der Überreste waren nähere Hinweise zu der möglichen Todesursache nicht mehr zu ermitteln. Zu den aktuellen Funden in Bosau und Süsel hat der Umwelttrupp des Polizei-Autobahn-Bezirks-Reviers (PABR) Scharbeutz die Ermittlungen aufgenommen. Es geht unter anderem um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und Kreislaufabfallgesetz.

Im Fall Süsel erhoffen sich die Ermittler Zeugenhinweise, da es sich bei dem aufgefundenen Schafbock um ein auffälliges älteres Tier mit ausgeprägtem, geschwungenem Gehörn gehandelt hat. Hinweise zur Herkunft des Tieres und/oder Beobachtungen am Ablageort können Zeugen dem Umwelttrupp des PABR Scharbeutz unter der Telefonnummer 04524/70770 mitteilen.

