Süsel: Ausschuss hält an Volkshochschule fest

Avatar_shz von Juliane Kahlke

06. September 2019, 17:36 Uhr

Süsel/Eutin | Die Zukunft der Volkshochschule Süsel beschäftigt die Gemeinde seit Monaten. Der Sozialausschuss hatte sich vor dem Sommer bereits für ihren Erhalt ausgesprochen. Was Donnerstag dann von der Verwaltung vorgelegt wurde, legte den Schwerpunkt deutlich auf die Übernahme der VHS-Leitung durch Eutin.

Die Ausschussmitglieder protestierten fraktionsübergreifend. „Es ist nicht in Ordnung, dass wir jetzt auch noch die VHS aufgeben. Das Rathaus ist ohnehin schon so leer“, bedauerte der Fraktionschef der Freien Wähler (FWS), Wolfgang Schümann. Albrecht Dudy, Vorsitzender der SPD-Fraktion, schloss sich an: „Wir sollten versuchen, jemanden für 450 Euro zu bekommen und die Stelle ausschreiben“. Wenn das nicht gelinge, müsse nochmal überlegt werden. Michael Woyna (Fraktionsvorsitz CDU) sah da kein Problem. Er wisse einen erfahrenen VHS-Dozenten, der auch Leitungsarbeit schon mal gemacht und Interesse habe.

Woyna erinnerte an die difizitäre Lage der Gemeinde bei der VHS. Dennoch sehe er keinen Vorteil für Süsel, wenn Eutin übernähme. Management und Programmplanung durch die VHS Eutin würden die Gemeinde Süsel mindestens 12.000 Euro im Jahr kosten. Je nach Anzahl der geleisteten Unterrichtsstunden stiege die Summe, da für jede Unterrichtseinheit weitere zehn Euro fällig würden.

2018 übernahm Süsel 18.220 Euro nicht gedeckter Kosten. 2015 waren es noch 13.290 Euro gewesen. Der Anstieg ist auf den Wegfall der Wassergymnastikkurse und der Fernreisen zurückzuführen.

Ausschussvorsitzender Andreas Wende (FWS) folgerte, dass mit der steigenden Kurszahl die Kosten stiegen. „Nach dieser Vorlage, wären wir nicht die Gewinner.“ Adrianus Boonekamp (CDU) erinnerte an die Maßgabe, von dem Minus runterzukommen. Nur durch das Managen der VHS Eutin könne das erreicht werden. „Ich bin der Meinung, dass wir dann immer noch eigenständig sind.“ Der Bürgermeister konnte damit nicht überzeugen.

Solveig Dudy (SPD) sagte, dass die Eigenständigkeit die Kosten Wert sei. „Bildung bezieht sich auch auf Erwachsene. Es ist Aufgabe einer Gemeindeverwaltung, Erwachsenenbildung vorzuhalten.“

Die Leiterin der Volkshochschule Eutin, Annette Rudolph, mochte in die Diskussion nicht mit einsteigen. Die Verwaltung habe nur dargestellt, unter welchen Bedingungen die VHS Eutin die VHS Süsel übernehmen könnte. „Wichtig ist, dass es überhaupt ein VHS-Angebot in Süsel gibt.“

Befürchtungen waren laut geworden, unter Eutiner Management könnten bei gleichen Kursen die Eutiner Kurse zuerst gefüllt werden. Und für die alternde Bevölkerung, müssten die Kurse in den Orten Süsels stattfinden. Rudolphs Erklärung, dass die Kurse ohnehin dort stattfänden, wurde nicht mehr gehört.

Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, die Ausschreibung der 450-Euro-Stelle so schnell wie möglich vorzubereiten.