Suche nach Ursachen dauert an

Bereits im letzten Jahr kam es auf einem Feld bei Eutin zu einem Erdrutsch/ Kieler Wissenschaftler entnehmen Bodenproben

von rai

12. April 2018, 16:22 Uhr

Bis zu 40 Meter – so breit ist das klaffende Loch im Hang auf einer Koppel neben dem Kalkhüttenweg. Bei einem Erdrutsch im letzten Sommer (wir berichteten) bewegten sich große Teile des Erdreichs über die landwirtschaftliche Nutzfläche und in den Kellersee. In dieser Woche sind Geologen und Geographen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vor Ort, um nach Ursachen für das Ereignis zu suchen.

„In diesem Ausmaß habe ich das noch nie gesehen“, berichtete Anneke Mordhorst (34), die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflanzen, Ernährung und Bodenkunde tätig ist. Ihr Kollege Arne Hanssen (28) äußerte bereits erste Vermutungen zu den Ursachen. „Auf dem Feld wurde drei Jahre in Folge Mais angebaut. Das bedeutet, dass die Fläche über den Winter hinweg verhältnismäßig lange unmittelbar den Umwelteinflüssen ausgesetzt war“, sagte der Kieler. Auch die Pflugrichtung hangabwärts habe wahrscheinlich zur Wassererosion beigetragen. „Außerdem gab es im vergangenen Jahr ungewöhnlich viel Niederschlag“, fügte er hinzu.

Zusammen mit Anneke Mordhorst und Student Julian Tonn (23) grub Arne Hanssen zwei Gruben mit der Tiefe von jeweils einem Meter. Daraus entnahmen die Geographen zahlreiche Bodenproben, die nun im Institutslabor auf ihre physikalischen Eigenschaften getesten werden sollen. „Ich vermute, dass die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens schlecht sein wird“, so Arne Hanssen.

Beim Graben der Grube fiel ihm und Julian Tonn sofort die helle Materialschicht an der Oberfläche auf. „Das ist ungewöhnlich“, verriet Julian Tonn, der seine Abschlussarbeit über den Erdrutsch in Eutin-Fissau schreibt. Normalerweise sei der Boden an der Oberfläche dunkler. „Dort findet eigentlich auch das Leben statt“, ergänzte Arne Hanssen. Durch das Erosionsereignis sei diese natürliche Verteilung gestört worden.

Die Geographen ermittelten mit Hilfe von Salzsäure Kalk in der oberen Erdschicht. „Wir verwenden bei unseren Versuchen eine Substanz mit geringer Konzentration, sodass keine Gefahr für uns oder die Umwelt entstehen kann“, betonte Arne Hanssen.

Bereits am Montag waren Geologen von der Universität auf dem Feld unterwegs und haben Luftaufnahmen mit einer Drohne gemacht. „Sie wollen berechnen, welches Volumen die erodierte Fläche hat“, sagte Julian Tonn. Laut Arne Hanssen soll das Feld bald umgepflügt und wieder landwirtschaftlich genutzt werden.