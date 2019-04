Schönwalde am Bungsberg : Suche nach Pächter geht weiter

Waldschänke auf dem Bungsberg bleibt vorerst ohne Betreiber / Dennoch: Zu Ostern kleines Angebot für Ausflügler

von Alexander Steenbeck

18. April 2019, 21:50 Uhr

Schönwalde | Der Zweckverband Bungsberg sucht wieder nach einem Pächter für Schleswig-Holsteins höchstgelegene Gaststätte. Verbandsvorsteher Benjamin Ridders war im März von der Verbandsversammlung ermächtigt worden den Pachtvertrag mit dem damaligen Interessenten zu unterzeichnen. Beide Parteien waren sind im Grunde einig. Gescheitert ist es nach Auskunft Ridders am fehlenden Fachpersonal in der Gastronomie. „Der potenzielle Pächter findet keine Angestellten, um die Waldschänke betreiben zu können“, erklärt Ridders. Die Gaststätte auf dem Bungsberg wäre der zweite Betrieb des Gastronomen aus der Region gewesen.

Nun hofft Ridders wieder auf einen Pächter, der sich vom Charme des gemütlichen Häuschens direkt neben dem historischen Elisabethturm inspirieren lässt. Beim Rundgang schwärmt der Verbandsvorsteher von den Möglichkeiten. Die geräumige Küche ist mit Induktionsherd, Grillplatte und zwei Fritteusen sowie einer Gastronomiespülmaschine ausgestattet. Arbeitsflächen sind ausreichend vorhanden. „An der Konzeption hat ein erfahrener Gastronom mitgewirkt“, weiß Ridders zu berichten. Im etwa 80 Quadratmeter großen Gastraum mit Theke und vier Zapfhähnen haben je nach Bestuhlung 50 bis 60 Personen Platz. Den Übergang auf die Terrasse mit noch einmal 60 Plätzen unmittelbar neben dem Kinderspielplatz bildet ein Wintergarten, der den Wald rund herum zu allen Jahreszeiten erlebbar macht. Eine Einnahmequelle könnten Hochzeitsgesellschaften sein. Auf dem Elisabethturm sind standesamtliche Trauungen durch das Amt Ostholstein-Mitte möglich. Im Keller hat der zukünftige Pächter viel Platz. Neben einem Personalbereich mit Duschen und Umkleidemöglichkeiten gibt es viel Lagerraum. Ridders: „Hier passt alles rein, was man für ein Catering benötigt.“ Auch mit Kunden kann der Verbandsvorsteher bereits aufwarten. Die Sparkassenstiftung hofft ab Mai auf einen neuen Pächter, der dann die Veranstaltungen im benachbarten Bildungsspaß-Gebäude kulinarisch betreuen soll. Zudem wünscht sich das Team vom Bildungsspaß Bungsberg wieder die Versorgung der Kinder zum Mittag aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Vorgaben zum Betrieb macht der Zweckverband keine. „In punkto Speisen wünschen wir uns eine regionale Küche, aber ansonsten ist mit uns alles verhandelbar“, will Ridders möglichst keine Hürden für mögliche Pächter entstehen lassen. An Aushilfen für die Sommersaison dürfte es laut Verbandsvorsteher nicht scheitern: „Sie rufen mich bereits an und fragen, wann der Betrieb wieder startet.“ Pachtinteressenten können sich im Amt Ostholstein-Mitte unter der Telefonnummer 04528/91740 melden.

Ausflügler können sich am Ostersonntag ab 11 Uhr wieder auf ein kleines Angebot an Kaffee und Kuchen sowie Getränken in der Waldschänke freuen. Der Zweckverband hat passend zum erwarteten Wetter am Feiertag die Öffnung noch einmal ermöglicht.