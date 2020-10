Sondersitzung der Ratsversammlung : Suche nach einer Förderung für neue Sporthalle in Plön

Der Ersatzneubau koste laut Verwaltung rund 5,2 Millionen Euro bei Folgekosten von jährlich 100.000 Euro

von Michael Kuhr

28. Oktober 2020, 10:48 Uhr

Plön | Wer zahlt den Ersatzneubau für die marode Sporthalle am Schiffsthal? Die Stadt Plön allein, weil der Bau dem Vereinssport dient? Oder lassen sich Umlandgemeinden mit dem Schulverband beteiligen, da auch andere Hallen in die Jahre kommen? Mit sechs Stimmen gegen das Votum Dirk Meußers (FDP) bei vier Enthaltungen von CDU und FWG beauftragte der Hauptausschuss Bürgermeister Lars Winter, den Bedarf bei den Plöner Schulen abzufragen. Zugleich empfahl das Gremium der Ratsversammlung, die am 4. November in einer sondersitzung dazu tagt, Winter mit der Bewerbung um Fördermittel für den Bau einer Zwei-Feld-Multifunktionshalle mit Tribüne zu beauftragen.

Wie berichtet, geht es zunächst darum, sich darum zu bewerben, ob überhaupt ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden kann, denn die Nachfrage ist groß. Ob Plön zugelassen wird, entscheide sich laut Winter im ersten Quartal 2021. Daher hatte er der Ratsversammlung vor einigen Wochen den Bewerbungsvorschlag gemacht. Mit dem Ergebnis, dass Politik die Angelegenheit durch alle drei Ausschüsse laufen ließ, da die Vorlage laut André Jagusch (CDU) „mit heißer Nadel gestrickt“ worden sei. Der Stadtentwicklungsausschuss (SteP) billigte daraufhin als Standort das jetzige TSV-Heim, der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten (GUT) den Bau einer Zweifeld-Multifunktionshalle mit Tribüne. Der Hauptausschuss hatte Montagabend über die Finanzierung zu befinden.

Er hätte sich gewünscht, die Umlandgemeinden finanziell zu beteiligen, monierte Jagusch. Gespräche mit Bürgermeistern, die Winter in dieser Woche führt, hätten im Vorwege stattfinden müssen. Stemme die Stadt den Bau allein, steuere sie finanziell auf einen Abgrund zu.

„Wir werden nie wieder die Möglichkeit haben, einen Förderantrag über 90 Prozent zu stellen, im Ausnahmefall besteht die Möglichkeit, mit bis zu vier Millionen Euro gefördert zu werden“, erklärte Ingo Buth (SPD). Bei neuen Erkenntnissen ließe sich der Antrag „noch zusammenschrumpfen, im schlimmsten Fall zu einer Ein-Feld-Halle ohne Tribüne“.

„Sport war bisher immer gebührenfrei. Diese Diskussion führen wir nicht“, stellte Winter nach einer Einlassung von Thorsten Roth (SPD) klar. Roth hatte vorgeschlagen, man könnte Umlandgemeinden, deren Einwohner in Plön Sport trieben, anteilig zur Finanzierung heranziehen. Auch andere Hallen seien in die Jahre gekommen, argumentierte Roth. „Wenn weitere schließen, müssten wir für den Schulsport eine Halle aus dem Ärmel schütteln“, gab er zu bedenken.

Stephanie Meyer (Grüne) überlegte, ob nicht die Halle günstiger an einem anderen Standort zu bauen sei beziehungsweise man den Antrag verschieben könnte. Gabriele Killig (FDP) unterstrich den Bedarf für die Schulen. Detlef Erdtmann (FWG) vermutete, eine Einfeldhalle sei bei den Folgekosten günstiger. Das Risiko verringere sich mit kleinerem Bauvolumen. „Wir müssen die Vereine unterstützen und tief in die Tasche greifen“, betonte Jörg Schröder (Die Linke).

Der Ersatzneubau koste laut Verwaltung rund 5,2 Millionen Euro bei Folgekosten von jährlich 100.000 Euro. Bei einer maximalen Förderung von drei Millionen Euro müsste die Stadt mindestens zwei Millionen Euro in eine langfristig defizitäre Einrichtung investieren, rechnete Meußer vor. „Wir berauben uns unserer finanziellen Unabhängigkeit“, warnte er angesichts anderer notwendiger Projekte wie einer neuen Obdachlosenunterkunft, Wohnungen für Flüchtlinge oder Straßensanierungen.