Eutin : Sturmböen kippen Birke aufs Pastorenhaus

Feuerwehr wird zu zahlreichen Sturmeinsätzen gerufen. Der erste Baum, der in Eutin am Morgen umfiel, stand in der Plöner Straße.

von Constanze Emde

12. März 2020, 13:54 Uhr

Eutin | Neudorfs Pastor Stefan Grützmacher hörte kurz vor acht Uhr Donnerstagmorgen nur ein „Rumms“. Doch statt einer Mülltonne, die andernorts durch den Wind mehrfach auf die Straßen geweht wurden, war eine Birke auf sein Wohnhaus in der Plöner Straße gekracht. Die Eutiner Wehr half mit Drehleiter und Motorsägen, den Baum zu entfernen. „Bislang scheint nur ein minimaler Schaden entstanden zu sein“, sagt Grützmacher am Mittag. Eine Ziegel sei gebrochen. „Sachschaden ist zu ersetzen, wichtig ist, das keine Menschen zu schaden kommen“, sagte Bonse.