In Corona-Zeiten besonders gefordert : Strukturhilfe für das SOS-Kinderdorf in Lütjenburg

Carsten Zarp übergab für die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse 4800 Euro an SOS-Einrichtungsleiter Dirk Baumann.

von Michael Kuhr

14. Oktober 2020, 13:12 Uhr

Lütjenburg | Die weltweite Corona-Pandemie hat drastische politische Maßnahmen erforderlich gemacht, die auch soziale Kontakte stark einschränken. In den Kinderdorffamilien vom SOS-Kinderdorf in Lütjenburg fehlten im Lockdown wichtige Strukturen im Alltag. „Ein wesentlicher Pfeiler für un-sere Arbeit in den SOS-Kinderdorffamilien ist es, verlässliche pädagogische Strukturen zu schaffen und zu stärken, damit unsere Kinderdorfkinder in einem geborgenen Umfeld ein sicheres Zuhause in ihrer Kinder-dorffamilie erleben“, berichtet Dirk Baumann, Einrichtungsleitung vom SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein.

Gemeinsam wurden Lösungen erarbeitet, um gut durch die verändertere Situation im und nach dem Lock-down zu kommen. Mit zusätzlichen Einzelfallhilfen durch Sozialpädagogen werden die Kinderdorffamilien unterstützt. Für die schulischen Aufgaben begleitet eine Lehrkraft die SOS-Kinderdorffamilien. „Unsere Kinderdorffamilien in dieser unvorhergesehenen Lebenssituation zu begleiten, ist unsere höchste Priorität. Dieses Familienstärkungsprojekt ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinderdorfkinder und konnte mit der Strukturhilfe aus dem Corona-Nothilfefonds der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse vorgenommen werden. Wir sind dankbar über die Unterstützung“, so Baumann.

Seit 2007 engagiert sich die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse für gemeinnützige Projekte. Sie arbeitet im Sinne des Gemeinwohls und des sozialen Miteinanders und ist damit eine zusätzliche Säule der Zivilgesellschaft in der Region. Carsten Zarp, Vorstandsmitglied der Stiftergemeinschaft, erklärt das Ziel der Stiftungsgemeinschaft: „Gemeinsam allem gewachsen, damit meinen wir, dass wir den Menschen in der Region gerade in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Mit unserer Strukturhilfe über 4800 Euro aus dem Corona-Nothilfefonds für das SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein unterstützen wir den Bereich Bildung und stärken Kinder in einer schwierigen Lebenssituation.“

Das SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein ist ein starker Partner für Kinder, Jugendliche und Familien aus der Region mit vielfältigen weiteren Angeboten. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage: www.sos-kd-schleswig-holstein.de

Der SOS-Kinderdorf e.V. bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein gelingendes Leben.

Der SOS-Kinderdorfverein begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihre Kinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet Frühförderung in seinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mit offenen Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause in Jugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in berufsbildenden Einrichtungen. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. In Deutschland helfen in 39 Einrichtungen insgesamt über 4248 Mitarbeiter. Der Verein erreicht und unterstützt mit seinen Angebo-ten rund 107.000 Kinder, Jugendliche und Familien in erschwerten Lebenslagen. Darüber hinaus finanziert der deutsche SOS-Kinderdorfverein 117 SOS-Einrichtungen in 36 Ländern weltweit.