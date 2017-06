Strucks Fashion ist insolvent – Eutiner Laden soll bleiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Struck 1 von 1

Seit 39 Jahren ist Karin Struck (57) in Eutin selbstständig, jetzt bangt die Familie um den Fortbestand des Geschäftes Am Rosengarten. „Die Zeiten haben sich geändert“, sagt ihr Sohn Frieso, der ebenso wie sein Vater Gesellschafter und Geschäftsführer bei Strucks Fashion GmbH ist. „In den Innenstädten steigen die Mietverbindlichkeiten und gleichzeitig brechen die Umsätze ein, da die Kunden immer mehr online kaufen“, so Frieso Struck.

Ende Mai hat die Familie für das Unternehmen Struck Fashion GmbH Insolvenz anmelden müssen. Betroffen sind neben den beiden Geschäften in Eutin, Am Rosengarten 9 und der erst im Frühjahr eröffnete „New Harbour“ in der Königstraße – auch jeweils ein Geschäft in Kiel und Lübeck. Alle sind derzeit geschlossen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin Ute Nitschke aus Kiel sagt: „Die Geschäfte sind derzeit geschlossen, um die Rechte der Lieferanten zu wahren. Ob und wie es weitergehen kann, wird derzeit geprüft.“ Nitschke geht davon aus, das spätestens bis zum 1.August das Insolvenzverfahren eröffnet und die Fragen geklärt sind. Bislang sei keinem der sieben Mitarbeiter eine Kündigung ausgesprochen worden, bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens ab Anmeldung, „längstens drei Monate“, so Nitschke, seien auch die Löhne gesichert.

Die Unternehmerfamilie wollte aus Imagegründen das Geschäft am Rosengarten in Eutin gern durchgängig betreiben, sagt Frieso Struck im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber durch den Einbruch und den Diebstahl von wirklich allem, ist uns das leider nicht möglich.“ Selbst die Kaffeemaschine aus dem Keller, so Struck, haben Unbekannte, „nachdem sie den alten Kaffeesatz ins Becken entleert haben“, mitgenommen. Ebenso den aufgebohrten Zylinder aus der Tür haben sie eingesteckt, um Spuren zu vermeiden. „Das haben die Täter wirklich raffiniert gemacht, denn in den Sichtachsen und den Schaufenstern haben sie Kleidung hängen lassen, sodass auf den ersten Blick nichts zu sehen war“, sagt Struck. Doch er hoffe noch, dass Anwohner etwas bemerkt haben. Struck könne sich nicht vorstellen, dass den Einbruch zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mitten in der Stadt wirklich keiner mitbekommen habe.

Wie geht es jetzt weiter? „Meine Mutter möchte den Laden am Rosengarten gern weiterbetreiben. Ihr Motto ist gerade ‚hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen‘“, sagt Frieso Struck. Derzeit würden schon Gespräche geführt, um wieder an Ware zu kommen. Wie es mit der Beschäftigung der sieben Mitarbeiter nach dem ersten August aussehe, könne Struck derzeit noch nicht sagen. Nur so viel: „Sie sind alle langjährige Mitarbeiter und wir sind alle freundschaftlich miteinander verbunden.“ Die Polizei überprüft unterdes, ob es Zusammenhänge zwischen dem Einbruchdiebstahl bei „Neuseeland“ (wir berichteten) oder beim „Outsiders“ in Malente gab, wobei die Täter sogar die Schaufensterpuppen umdekoriert haben sollen, um an die neuere Ware zu kommen.



Hinweise unter Tel. 04521/8010.







von Constanze Emde

erstellt am 28.Jun.2017 | 00:49 Uhr