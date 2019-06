Malente : Streuobstwiesenfest: Viel Interesse an Naturschutz

Die Veranstaltung des BUND drehte sich um Fledermäuse, Bienen und Hühner.

von oha

01. Juni 2019, 15:09 Uhr

Viele Mitglieder und Familien mit Kindern haben am alljährlichen Obstwiesenfest des Malenter BUND in den Malenter Auewiesen teilgenommen. Sie nahmen die Gelegenheit wahr, sich über die Aktivitäten des BUND zu informieren. „Das besondere Interesse der Besucher galt den Möglichkeiten, selber etwas zum Klimaschutz beizutragen, zum Beispiel durch die Anlage einer eigenen Wildblumenwiese im heimischen Garten“, berichtete BUND-Sprecher Dr. Dietmar Bethge.

Ökologische Hühnerhaltung

Fledermausexperte Thomas Juhnke beantwortete Fragen zu den heimischen Fledermäusen und erweiterte bei manchem Besucher anhand der gezeigten Exponate das Wissen über diese nächtlichen Jäge. Auch Klaus-Dieter Nissen, Imker aus Malente, dessen Bienenvölker in der Wildblumenwiese des BUND Malente stehen, war regelmäßig von interessierten Besuchern umlagert. Er demonstrierte die Aktivitäten der Bienen im Stock und wies auch auf die Wichtigkeit eines ausreichenden Nahrungsangebotes in der Natur für die Bienenvölker hin. Ein weiterer Anziehungspunkt waren die beiden Hühner und der Hahn, den Nicole und Frank Frohberg vom Frohberghof in Eutin mitgebracht hatten. Die Besucher konnten sich anschaulich über die Vorteile einer modernen ökologischen Hühnerhaltung in Hühnermobilen informieren, wie sie auf dem Frohberghof praktiziert wird.

Bau von Nistkästen und Insektenhotels

Unterstützt wurde der BUND von Mitgliedern des Ortsjugendwerks der Awo Malente, die für die jüngeren Besucher Mitmachspiele anboten. Außerdem wurden als aktiver Beitrag zum Umweltschutz, Nistkästen und Mini-Insektenhotels gebastelt. Bei selbstgebackenem Kuchen und frischem Kaffee genossen die Besucher das herrliche Wetter und die schöne Aussicht auf die blühenden Obstbäume und die Wildblumenwiese sowie in die Malenter Au und lauschten der Musik der Konzertdrehorgel des Ehepaares Kripgans.