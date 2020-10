Neustadt : Streiterei um Mitternacht endet mit einem Verletzten

Zwei Jugendgruppen waren aneinander geraten – die Polizei sucht Zeugen.

von Alexander Steenbeck

20. Oktober 2020, 09:33 Uhr

Neustadt | Zwischen Marktplatz und dem Kremper Tor sind in der Nacht zu Samstag zwei Personengruppen in Streit geraten. Um 23.55 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägereien im Bereich der Innenstadt informiert. Die Jugendlichen gaben an, dass die eine Gruppe – rund sieben Personen – bei einer Kneipen-Tour am Rathaus vorbeigekommen sei, wo sie von einer anderen Personengruppe bepöbelt und geschubst und schließlich sogar mit einer Flasche beworfen worden sein soll. Bei einer Person stellten die Polizisten eine blutige Verletzung an einem Ohr fest. Die Funkwagenbesatzung orderte über die Regionalleitstelle einen Rettungswagen, der den Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik transportierte. Beamte des Polizeireviers Neustadt leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter Telefon 04561/6150 oder per E-Mail an neustadt.pr@polizei.landsh.de mitzuteilen.

