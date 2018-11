Malente : Streiten – aber richtig

In der Schule an den Auewiesen ist derzeit eine Ausstellung zu Menschenrechten, Rollenbildern und Gewaltprävention zu Gast.

von Bernd Schröder

21. November 2018, 12:07 Uhr

„Echt Fair“ lautet der Titel einer interaktiven Ausstellung, die noch bis Freitag in der Schule an den Auewiesen zu Gast ist. Seit Beginn der Woche informiere die Wanderausstellung des Präventionsbüros Petze in Kiel zum Thema „Häusliche Gewalt“, berichtet Schulkoordinatorin Christine Duggen. „Alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Gelegenheit, die Ausstellung im eigenen Tempo und nach eigenem Interesse zu besuchen und zu entdecken“, erklärt sie. Dabei informiere die Ausstellung und ermuntere betroffene Kinder und Jugendliche, im Falle des Falles das Schweigen zu durchbrechen.

„Auch die Eltern haben die Gelegenheit bekommen, sich an einem Elternabend umfassend zu informieren und die Ausstellung selbst zu besuchen“, sagt Duggen. Dabei sei die Betroffenheit mit Händen zu greifen gewesen. Kaum vorstellbar, dass laut Ausstellung jede vierte Frau Gewalterfahrungen im häuslichen Bereich gemacht habe, wobei 64 Prozent dieser Frauen angäben, körperlich verletzt worden zu sein. Von diesen hätten wiederum 57 Prozent berichtet, Kinder seien in die Auseinandersetzung mit hineingeraten. „Das Miterleben von Gewalt zwischen den Eltern sei in seinen Auswirkungen ebenso gravierend wie Gewalttaten gegen das Kind selbst“, sagt Christine Duggen. Und dabei sei dies nur eine von vielen Möglichkeiten einer Gewalterfahrung.

Die Wanderausstellung des Präventionsbüros Petze (Kiel) fordere auf hinzuschauen und anderen zu helfen, die Gewalterfahrungen machen – ob zu Hause, in der Schule oder anderswo. Und sie fordere zu „gutem Streiten“ auf. Denn Konflikte – das mache die Ausstellung klar – gehören zum Leben. „Geh keinem guten Streit aus dem Weg“, steht auf einer der Ausstellungsflächen der Station „Strittig“. Warum denn das?, fragen sich Nele Ehlers, Alina Langhans und Lia Otschakowski und kommen dabei auch gleich ins Gespräch darüber, wieso „sich auseinandersetzen“ eben auch wichtig ist. Christine Duggens Fazit: „Echt Fair“ ist eine sehr sehenswerte und emotional aufwühlende Ausstellung.“ Sie könne jungen und erwachsenen Besuchern auf emotionaler Ebene viel lehren.

Die "Petze"-Präventionsprinzipien:

1. „Gewaltig“ – alle sind mal wütend oder aggressiv. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob er gewalttätig handelt oder nicht.

2. „Strittig“ – Streiten gehört zum Zusammenleben einfach dazu. Nur so können wir Konflikte klären

3. „Mit Gefühl“ – Merkst du, was los ist? Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Sie sagen dir, wenn etwas nicht stimmt.

4. „Ich und du“ – Mädchen und Jungen haben gleiche Rechte und können ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen.

5. „Hilfe!“ – jeder Mensch hat ein Recht auf Unterstützung und Beratung.

6. „Mit Recht“ – alle Menschen haben Grundrechte. Sie gelten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Präventionsbüro Petze, Tel: 0431/91185 ; www.petze-kiel.de