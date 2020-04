Kreis Plön : Streit um Senkung der Kreisumlage

Finanzlage des Kreises Plön ändert sich dramatisch: Allein für den Haushalt 2020 wird mit einem Defizit von 6 Millionen Euro gerechnet.

von Michael Kuhr

23. April 2020, 17:28 Uhr

Plön | Die beiden Schwentinentaler Kommunalpolitiker Norbert Scholtis (CDU) und Jan Voigt (FDP) hatten zur Entlastung der Kommunen wegen der Corona-Krise eine Senkung der Kreisumlage gefordert. Das Ansinnen wurde ihnen von der Kreis-Wählergemeinschaft um die Ohren gehauen.

„Die Stadtvertreter von CDU und FDP in Schwentinental reden augenscheinlich nicht mit ihren Kreisvertretern, also mit der CDU- und FDP-Fraktion im Plöner Kreistag“, ätzte Klaus Blöcker aus Nettelsee. Ausgerechnet CDU und FDP hätten im Kreistag verhindert, dass die Gemeinden im Kreis Plön mehr Geld bekommen.

Das bezeichnete nun der CDU-Fraktionschef im Kreistag, Thomas Hansen, als „einfach nur absurd“. Blöcker konstruiere vermeintliche Widersprüchlichkeiten und versuche, die tatsächliche Entwicklung der Diskussion um die Kreisumlage im Plöner Kreistag falsch darzustellen.

2017 sei die Kreisumlage um 0,7 Punkte gesenkt worden. Eine KWG-Fraktion habe es zu dieser Zeit im Plöner Kreistag nicht gegeben. Der Beschluss sei ein Kompromiss der alten Kooperation aus SPD, Grüne und FWG mit von CDU und FDP entsprungen. Hansen: „Wir hätten damals gern noch mehr gemacht.“

2018 sei eine weitere Senkung der Kreisumlage um 0,3 Prozentpunkte mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Der Antrag des fraktionslosen Blöcker auf eine Absenkung um 1,5 Punkte wurde mit seiner Ja-Stimme bei 45 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen abgewunken. Für den Etat 2019 und 2020 betrage der Satz der Kreisumlage nach einer weiteren Senkung 34,25 Prozent.

Die Finanzlage des Kreises Plön werde sich dramatisch verschlechtern. Allein für den Haushalt 2020 werde mit einem Defizit von 6 Millionen Euro gerechnet. Die Genehmigung des Etats sei nur unter erheblichen Auflagen und Kürzungen durch die Kommunalaufsicht des Landes erfolgt, zitiert Hansen aus einer Mitteilung der Landrätin erst vom 15. April.

So sei die Höhe der Investitionskredite um 9,6 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro gekürzt worden und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre seien um 19,5 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro reduziert worden. Die Kommunalaufsicht hatte Sorgen um die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises. Welche Auswirkungen diese Kürzungen im investiven Bereich haben, ist nach Einschätzung von Hansen nicht absehbar: „Aber dass es Einschnitte geben muss, steht fest. Dazu wird auch Landrätin Stephanie Ladwig sich positionieren müssen.“

Bestätigt sieht Hansen die Haltung der CDU zum Thema Kreisverwaltungsneubau in Plön. Ein Neubau von 11 Millionen Euro oder mehr passe weder in finanzieller Hinsicht noch vor dem Hintergrund der derzeit praktizierten Arbeitsweise im Homeoffice in die Zeit. Es sei jetzt nicht angezeigt, über eine Senkung der Kreisumlage zu sprechen, weil die Einbrüche bei der Gewerbesteuer der Städte und Gemeinden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie zeitverzögert zu einem deutlich reduzierten Aufkommen der Kreisumlage führen werden. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen in personeller wie sachlicher Sicht und damit auch die finanziellen Lasten des Kreises Pön z.B. im Gesundheitsamt an.