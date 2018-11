Streit um Nutzungssatzung in Schönwalder Ausschuss

von Alexander Steenbeck

21. November 2018, 17:11 Uhr

Die Tagesordnung zur Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Schönwalde las sich unspektakulär – in ihrem Verlauf kam es aber zur heftigen Auseinandersetzung zwischen CDU und SPD, die in zwei Sitzungsunterbrechungen gipfelte. Am Ende nutzte die CDU ihre Mehrheit im Ausschuss, um der Gemeindevertretung den Beschluss einer neuen Satzung zur Benutzung der gemeindlichen Liegenschaften samt Hausordnung zu empfehlen. Auch in der Gemeindevertretung hat die CDU mit zehn gegenüber sieben Stimmen der SPD die deutliche Mehrheit.

Bereits bei der Beratung zur Seniorenweihnachtsfeier gab es erste Spitzen. Karin Bierau (SPD) störte sich an der Tatsache, dass in Langenhagen bereits die Einladungen verteilt worden waren, obwohl noch kein formaler Beschluss vorlag. Markus Lühr (CDU) begründete dies mit der langen Tradition der man folge: „Der Ablauf ist seit Jahren der gleiche. Der Fahrdienst durch die Ortswehren ist eine feste Größe im Dienstplan.“ Es sei sein Fehler gewesen, die Einladungen bereist zu verteilen, gestand er ein.

In eine hitzige Debatte zwischen der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Angela Hüttmann (SPD) und Karin Bierau mit Lühr mündete die Aussprache zur neuen Satzung zur Benutzung von Klönstuv, Lesehalle und der Bürgerbegegnungsstätte Mönchneversdorf. Hüttmann wollte den Entwurf der CDU zunächst einer Prüfung durch die Verwaltung unterzogen wissen. „Die Satzung hat Herr Busch geprüft. Wer ist die Verwaltung, wenn nicht der Leitende Verwaltungsbeamte?“, wollte Lühr wissen. Hüttmann hielt dem den aus ihrer Sicht fehlenden Bezug zu weiteren kommunalen Gesetzen entgegen. Bierau störte sich nachhaltig am Begriff des „Benutzers“. Sie habe die Definition im Duden nachgeschlagen und sei zum Schluss gekommen, dass von einem Mieter die Rede sein müsse. Lühr warf der SPD vor, den Entwurf nur deshalb abzulehnen, weil er von der CDU stamme. „Ich habe 2017 sehr intensiv mit der Verwaltung an einer neuen Satzung gearbeitet.“, entgegnete Hüttmann. „Und warum kam die nicht zur Abstimmung?“, konterte Lühr.

Florian Albrecht (CDU) versuchte immer wieder zur sachlichen Auseinandersetzung über konkrete Formulierungen zurückzukehren. Das gelang nur selten. Karin Bierau griff eine Formulierung der Verwaltungsvorlage auf, wonach der Entwurf eine Ungleichbehandlung gemäß Artikel drei des Grundgesetzes bedeuten könnte. Dies bezog sich jedoch auf eine ursprünglich vorgesehenes geringeres Nutzungsentgelt für Bürger aus Mönchneversdorf, wie Lühr klarstellte. Dennoch wurde lange darüber diskutiert, ob es korrekt sei, Benutzer von außerhalb der Gemeinde Schönwalde auszuschließen und Vereine der Gemeinde von Gebühren zu befreien, während auswertige Miete zu zahlen hätten. Nach einer Sitzungsunterbrechung der SPD beantragte Bierau die Vertagung. Bis zum Finanzausschuss am 29. November sollte ein neuer Textentwurf vorgelegt werden, der dann bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am 12. Dezember interfraktionell beraten werden sollte. Darauf unterbrach die CDU die Sitzung und stellte ihrerseits den Antrag auf Abstimmung über die vorgelegte Satzung ohne Änderungen.

Mit fünf gegen vier Stimmen lehnte die CDU den Antrag der SPD ab und brachte ihren durch. Auch die Hausordnungen wurden gegen die Stimmen der SPD unverändert an die Gemeindevertretung weitergeleitet.