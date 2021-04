Malente : Streit um nicht-öffentliches Treffen

Debatte um Schulkonzept: Malentes Bürgermeisterin hält trotz Kritik an geplanter Form des Termins fest

Avatar_shz von Bernd Schröder

08. April 2021, 11:23 Uhr

Ein von Malentes Bürgermeisterin Tanja Rönck (kleines Foto) für den heutigen Nachmittag anberaumter Termin mit den Fraktionsvorsitzenden zum Thema „Schulkonzept“ sorgt in Teilen der Politik für Unmut. Zwei der sechs Fraktionen, „Politik für Malente“ und „Bürger-innen für Malente“, fordern mehr Transparenz und kritisierten die geplante Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie fragen außerdem, warum zwar die jeweilige Leitung der Schule an den Auewiesen und der Grundschule Malente teilnehmen sollen, offenbar aber nicht der Grundschule Sieversdorf.Fraktionen sehen

öffentliches Interesse„Wir sind der festen Überzeugung, dass derartige Termine grundsätzlich öffentlich gestaltet werden müssen“, heißt es in einer von den Fraktionsvorsitzenden Bernhard Kardell (Politik für Malente) und Elke Wilkens (Bürger-innen) unterzeichneten Erklärung. Denn gerade beim Thema Schulneubau bestehe ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, besonders der betroffenen Schüler, Eltern und Lehrkräfte, an dem Thema. Dies gelte umso mehr, da es auch darum gehe, ob die Grundschulen in einen Schulcampus integriert werden sollten oder nicht.

„Für uns wäre ein öffentlicher Termin auch ein wichtiges Signal für ,größtmögliche Transparenz‘ von Anfang an“, heißt es weiter. Die beiden Fraktionen sähen darin ein deutliches Zeichen, dass es da nichts hinter „verschlossenen Türen“ gebe. Ein allgegenwärtiger und wiederholt geäußerter Verdacht der „Klüngelei“ würde vermieden. Darüber hinaus fordern Kardell und Wilkens, die Fachausschüsse von Beginn an in die Diskussion einzubeziehen, anstatt den Umweg über die Fraktionsvorsitzenden zu gehen. Die beiden Fraktion stellen mehrere Forderungen an Bürgermeisterin Tanja Rönck: Sie wollen nicht nur eine Verschiebung des Termins. Es seien auch Schüler, Eltern und Lehrkräfte sowie die Fachpolitiker einzubeziehen. Für die Öffentlichkeit sollten zudem angemessene Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten geschaffen werden, etwa durch einen Online-Zugang oder Streaming. An einer solchen öffentlichen Diskussion werde man sich dann sehr gerne beteiligen.

Bürgermeisterin Tanja Rönck hält unterdessen an dem Termin in der geplanten Form fest. Dieser sei Teil der regelmäßigen Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden. Diese seien „gängige Praxis“ und „ein bewährtes Mittel zum Austausch“. „Ich sehe in diesen Treffen keinen Ausschluss von Gremien, Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Sicherstellung des Informationsflusses, des Miteinanders und des beidseitigen Austauschs“, erklärte sie. Die Bezeichnung „Schulkonzept“ sei möglicherweise irreführend. „Es geht, wie häufig, schlicht um das Besprechen von Weiterungen.

Den Vorwurf der Klüngelei oder des Ausschlusses von Schülern, Eltern oder Lehrkräften wies die Verwaltungschefin zurück. Dort werde bereits an dem Thema gearbeitet. Tanja Rönck selbst sparte ebenfalls nicht mit Kritik. „Ich würde es begrüßen, wenn diese beiden Fraktionen wieder zum Miteinander zurückkehren würden, anstatt die Arbeit von Verwaltung und Selbstverwaltung immer wieder öffentlich herabzuwürdigen, in Frage zu stellen und sich in Teilen abzugrenzen“, forderte sie. Nur miteinander könne man zielorientiert arbeiten.