Streit um geplanten Stellenabbau

erstellt am 30.Nov.2017 | 14:10 Uhr

„Vereinfachen, fokussieren und wachsen“: Diesen Titel trage das Dreijahresprogramm, das die Kendrion-Kuhnke bis Ende 2018 durchlaufe, erklärte Bernd Gundelsweiler, Geschäftsführer der Automotive-Sparte im Kendrion-Konzern. Für die Belegschaft der Automotive-Sparte in Malente ist mit dem Programm aber zunächst einmal nicht Wachstum, sondern eine Schrumpfkur verbunden. Insgesamt 17 der 220 Stellen im Kneippheilbad sollen abgebaut werden, Entlassungen stehen bevor. Die Sparte Automation sei von dem Personalabbau dagegen nicht betroffen, sagte deren Geschäftsführer Robert Lewin.

„Wir haben uns entschieden, uns im starken Umbruch, den wir sehen, auf die Dinge zu fokussieren, die wir besonders gut können“, erläutert Gundelsweiler. In der Malenter Automotive-Sparte seien das die Bereiche Sound und Elektronik. Schon vor der Übernahme durch den niederländischen Kendrion-Konzern im Jahr 2013 glänzte Kuhnke hier beispielsweise mit Systemen, die in den Fahrzeugen eine attraktive Geräuschkulisse erzeugen. Stärken sieht Gundelsweiler außerdem in der Automatisierung und Prüftechnik sowie einem „sehr leistungsfähigen Musterbau“.

Nicht so gut laufe es dagegen am Malenter Standort mit Produkten aus der Elektromechanik, aus der etwa Autositze mit Massage-Funktion stammten. „Da war auf Kundenseite die Nachfrage weg“, erklärte Gundelsweiler. Deshalb würden Produkte aus dem Bereich Elektromechanik künftig an anderen Standorten entwickelt und vertrieben.

Beim Betriebsrat der Kendrion-Kuhnke Automotive GmbH und der IG Metall Lübeck-Wismar stößt die unternehmerische Entscheidung unterdessen auf scharfe Kritik. „Obwohl der Stellenabbau mit Umstrukturierungen verbunden ist, weigert sich der Arbeitgeber, mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan zu verhandeln“, rügt Betriebsratsvorsitzende Silke Mann. Das bedeute, dass weder Betriebsrat noch Belegschaft die Möglichkeit hätten, Alternativen vorzuschlagen, um die damit verbundenen Kündigungen zu verhindern.

Der Betriebsrat sei sauber informiert worden, auch schriftlich, entgegnete Gundelsweiler. Für die Entscheidung lägen unternehmerische Gründe vor. Es seien keine Instanzen übergangen worden. Mit dem Betriebsrat werde man die Diskussion darüber führen, wie der Stellenabbau nach sozialverträglichen Maßstäben umgesetzt werden könne, versicherte der Manager weiter.

Doch Betriebsrat und IG Metall wollen nicht nur die geplanten Kündigungen verhindern. Sie stellen deren Sinn auch aus unternehmerischer Sicht in Frage. „Wir können kein Konzept erkennen, wie es nach dem Stellenabbau besser sein soll“, kritisiert Silke Mann. Mit dem Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre fürchten IG Metall und Betriebsrat ein „Sterben auf Raten“. „Wir brauchen endlich ein Zukunftskonzept für Malente und werden nicht hinnehmen, dass der Standort immer stärker ausblutet“, fordert Sandra Rebohm, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Lübeck. Die jetzt geplanten Stellenstreichungen gefährdeten den Standort mehr, als dass sie Sicherheit für die Beschäftigten in der Zukunft brächten.

Gundelsweiler verweist auf Investitionen der vergangenen Jahre und die nötige Wettbewerbsfähigkeit der Malenter Unternehmenssparte: „Wir machen Projektgeschäft und müssen schauen, wie kriegen wir erfolgsträchtige Projekte in die Produktionshallen.“ Das Thema Elektromobilität werde für Kendrion-Kuhnke enorme Chancen bieten. „Wir machen die Elektronik dafür und legen den Fokus auf den Sound.“ Das seien Zukunftsprojekte. „Wir können den Euro nur einmal ausgeben“, bekräftigte der Manager. Das dürfe nicht dort geschehen, wo das Unternehmen am Markt keinen Erfolg gehabt habe. Den Bereich Elektromechanik werde es weiterhin an anderen Standorten geben. Etwas doppelt vorzuhalten, sei nicht sinnvoll.