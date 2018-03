Streit um Dorfteich schlägt Wellen

Entschlammung per Bagger: Kreis Ostholstein wirft Gemeinde Verstoß gegen Artenschutz vor / Einzäunung sorgt für Unmut

von Bernd Schröder

16. März 2018, 13:59 Uhr

Über Söhren, mit etwa 80 Einwohnern Malentes kleinste Dorfschaft, ist auf der Internet-Seite der Gemeinde Folgendes zu lesen: „Im Tal gelegen findet man ein gepflegtes und seltenes Rundangerdorf, das von einem plätschernden Bach durchzogen ist und an dessen Dorfteich man einen beschaulichen Augenblick genießen kann.“ Um diese Dorfidylle steht es derzeit allerdings nicht zum Besten. Im August ließ die Gemeinde einen Bagger anrücken, um den Dorfteich zu entschlammen. Anschließend stellte eine Firma im Auftrag der Gemeinde einen Zaun am Teich auf. Das alles schlug so hohe Wellen, dass diese sogar den Kreis Ostholstein erreichten.

Der Fachdienst Naturschutz des Kreises spricht in einem Schreiben von Anfang März von einer „erheblichen Schädigung eines geschützten Lebensraums“ und wirft der Gemeinde vor, ohne gesetzliche Grundlage gehandelt zu haben. Denn eine naturschutzrechtlich erforderliche Genehmigung für die Baggerarbeiten habe nicht vorgelegen. Neben einem Verstoß gegen den Artenschutz widerspreche die in Ufernähe erstellte massive Einzäunung außerdem den Entwicklungszielen des Landschaftsplans, den die Gemeinde selbst aufgestellt habe. Um das Biotop wieder als Lebensraum für Amphibien herzustellen, müsse das ursprünglich flache Uferprofil wiederhergestellt werden, fordert der Kreis. Dann sei auch kein Zaun erforderlich.

Der Zustand des Dorfteichs war Donnerstagabend Thema einer Dorfschaftsversammlung mit knapp 30 Teilnehmern. Besonders den ehemaligen Dorfvorsteher, Lorenz Kaacksteen, hat das Vorgehen der Gemeinde auf die Barrikaden getrieben. Er schaltete daher den Kreis ein. „Sie haben durch das Abgraben der Böschung und das Beseitigen des Flachwasserbereichs eine ökologische Katastrophe angerichtet“, warf er Bürgermeisterin Tanja Rönck eine unsachgemäße Entschlammung vor.

Für Unmut sorgt außerdem die Einzäunung. Zwar sei das Vorhaben grundsätzlich bekannt gewesen, doch dann sei ohne weitere Informationen plötzlich die beauftragte Firma angerückt, bemängelte Dorfvorsteher Rüdiger Schwien. „Es gab keine Vorankündigung, keinen Vor-Ort-Termin und auch die Feuerwehr wurde nicht angehört.“ Die Folge: Der Teich ist jetzt nur teilweise umzäunt. Denn erst während der Arbeiten wurde klar, dass ein Teil des Gewässers an ein Privatgrundstück grenzt.

In einem Punkt nahm Tanja Rönck die Kritik an: „Für die schlechte Kommunikation zwischen Ihnen und dem Bauamt möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Das ist nicht gut gelaufen“, erklärte sie. An der Entschlammung und Einzäunung des Teichs führt aus ihrer Sicht aber kein Weg vorbei. Das Gewässer sei nachweislich bereits 1977 entschlammt worden, seit 1998 gebe es eine Ansaugstelle für die Feuerwehr. Der Löschteich sei unverzichtbar, weil der Wasserdruck in Söhren zu niedrig sei. Der Teich habe tiefer ausgebaggert werden müssen, damit im Notfall ausreichend Löschwasser verfügbar sei.

Die Einfriedung verteidigte Rönck vehement. Diese sei für Löschteiche vorgeschrieben: „Das ist völlig klar geregelt. Wer das nicht einzäunt, haftet für entstandene Schäden“, betonte sie. Dieses Risiko werde sie nicht tragen: „Lassen Sie einen Angetrunkenen da reinfallen. Dann sagt keiner, ich trage die Verantwortung mit.“ Dorfvorsteher Schwien sieht das ähnlich. Er habe zwar an die Gemeinde weitergegeben, dass die Mehrheit im Dorf gegen einen Zaun sei, er selbst befürworte diesen aber: „Das ist Schutz für uns und unsere Gäste.“ Ihm graut vor einem Unfall am Dorfteich.

Tade Godbersen gehört das an den Teich grenzende Grundstück, auf dem jetzt noch kein Zaun steht. Er hält diesen für unnötig. „Es wird auch in Zukunft keiner reinfallen, wenn in den letzten 300 Jahren keiner reingefallen ist“, bekräftigte er und verwies auf die Aue, die nur wenige Meter vom Teich entfernt verläuft und diesen speist. „Wenn man das unvoreingenommen sieht, ist das Irrsinn“, kritisierte er. Denn die Aue sei weiterhin nicht eingezäunt. Durch den Zaun werde die Dorfschaft entmündigt. „Es wird gesagt, wir dürfen da nicht mehr ran.“ Godbersen schlug eine Arbeitsgruppe vor, um eine befriedigende Lösung zu suchen.

Im Rathaus wird unterdessen an einer Antwort auf das Schreiben des Kreises gearbeitet. Dieser werde dann entscheiden, ob der Biotopstatus des Dorfteichs oder seine Funktion als Löschteich als wichtiger angesehen werde, sagte Tanja Rönck. Sie lasse sich da überraschen.