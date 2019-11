Eutin : Streit um Blues-Fest-Termin 2020

Baltic Blues will 2020 am Himmelfahrts-Wochenende feiern. Marktbeschicker lehnen das wegen Umsatzeinbußen ab.

Avatar_shz von Constanze Emde

22. November 2019, 14:46 Uhr

Eutin | Kaum ist das 30. Blues-Fest gefeiert und die Wogen geglättet, kündigen sich neue Reiberein im Vorfeld der 31. Veranstaltung an. Der Grund: Das Blues-Fest soll im nächsten Jahr nicht wie sonst am dritten Wochenende im Mai stattfinden (14. bis 17. Mai), sondern am Himmelfahrts-Wochenende eine Woche später.

Marktbeschicker sind gegen Verlegung, wegen zu hoher Umsatzeinbußen

Die Marktbeschicker sind mit der Terminänderung des Vereins Baltic Blues jedoch nicht einverstanden und stimmen einer Verlegung ihres Wochenmarktes auf den Berliner Platz für das Blues-Fest nicht zu. Zum einen sei es eines der umsatzstärksten Wochenenden für die Marktbeschicker und eine Verlegung würde 20 bis 40 Prozent Einbußen bedeuten, schildert Christian Lüth als Sprecher der Marktbeschicker, die an immer mehr Tagen „zum Selbstkostenpreis erscheinen“ udn deshalb auf dieses Wochenende nicht verzichten wollen. Zum anderen weist Lüth darauf hin, dass durch eine Verlegung des Marktes auf den berliner Platz dort rund 120 Parkplätze für die Besucher der Veranstaltung entfallen würden.

Was bedeutet das nun fürs Blues-Fest?

Laut Verwaltungsvorlage wiegt die Zustimmung oder Ablehnung der Marktbeschicker schwer: „Die Nutzung des Marktplatzes Eutin ist den Wochenmarkthändlern durch eine Marktfestsetzung nach der Gewerbeordnung durch den Kreis Ostholstein zweimal wöchentlich am Mittwoch und Samstag zugesichert. Eine Sondernutzung des Marktplatzes zu diesen Zeiten ist nur nach Zustimmung der Wochenmarkthändler möglich“, heißt es in den Ausschussunterlagen für den Kulturausschuss nächsten Dienstag, 26. November.

Alte Vereinbarung zwischen Stadt und Markthändler aufgekündigt?

Aus Veranstaltersicht zeichne sich laut Helge Nickel, Schatzmeister des ausrichtenden Vereins, ein anderes Bild: „Der Bürgermeister muss klar sagen, welcher Veranstaltung er den Vorrang gibt.“ Laut Nickel gibt es eine alte Vereinbarung zwischen der Stadt, die als Vertreter für verschiedene Veranstalter und Events auftritt, und den Wochenmarktbeschickern. „Darin ist festgelegt, dass der Wochenmarkt für vier Veranstaltungen im Jahr weichen muss: Das waren einst das Stadtfest, das Kleinkunstfest, das Blues-Fest und eines für stadteigene Veranstaltungen“, erinnert Nickel. Das Kleinkunstfest gibt es nicht mehr, an die Stelle rückte die Blues-Challenge. Er könne nichts dafür, dass Pfingsten und Himmelfahrt bewegliche Feiertage seien, merkt er in Richtung Marktbeschicker an, die aus Sorge um ihr „umsatzstärkstes Wochenende“ nicht weichen wollen. „Von einer einseitigen Aufkündigung dieser Vereinbarung wissen wir nichts“, betont Nickel. Hinzukomme, dass der Mai 2020 fünf Wochenenden habe und das Blues-Fest laut Nickel meistens am vorletzten war. „Wir kooperieren mit einem Blues-Festival in der Schweiz und fliegen extra Künstler aus Kanada ein, die könnten wir uns als kleiner Verein gar nicht alleine leisten“, sagt Nickel. Deshalb könne der Blues-Fest-Termin auch nicht geschoben werden.