Streit um 650 000 Euro für Schmutzwasserleitung

Zwischen dem Zweckverband Ostholstein (ZVO) und dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) in Lübeck bahnt sich ein Rechtsstreit über die Kosten einer neuen Schmutzwasserleitung im Zuge des Neubaus der Schwentine-Brücke in der Hindenburgallee an. Es geht um 650 000 Euro. Zwar hat die ZVO-Verbandsversammlung dieser Ausgabe zugestimmt. Wer letztlich die Kosten tragen muss, ist zwischen ZVO und LBV aber strittig.

„Nach derzeitiger Auffassung des ZVO ist der LBV im Falle einer Verbreiterung der Straße, inklusive Spundwandgründung, verpflichtet, die Kosten für das Umverlegen von Leitungen des ZVO zu tragen“, erkärte ZVO-Sprecherin Nicole Buschermöhle. Allerdings lasse sich erst nach Fertigstellung der Brücke beurteilen, ob sich tatsächlich eine Verbreiterung der Straße ergebe. Diese Interpretation wollte der Lübecker LBV-Leiter Jens Sommerburg gestern nicht kommentieren. Für ihn ist aber klar, dass der ZVO für die Verlegung selbst aufkommen muss. Das ergebe sich aus dem Nutzungsvertrag zwischen LBV und ZVO für die Landesstraße.

Die ZVO-Planung sieht eine fast 100 Meter lange Freigefälleleitung entlang des nördlichen Schwentineufers vor. Um das Abwasser in das Pumpwerk an der Eutiner Straße transportieren zu können, sei dort eine unterirdische Querung des Flusses geplant. Da der LBV eine Parallelverlegung entlang der neuen Brücke nicht vorsehe, habe der ZVO einen neuen Leitungsweg finden müssen. Momentan liege die Planung den Behörden zur Genehmigung vor. Davon sei abhängig, wann mit dem Bau begonnen werden könne.

von Bernd Schröder

erstellt am 30.Jun.2017 | 15:55 Uhr