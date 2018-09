Straßensperrungen im Gemeindegebiet Malente

von Alexander Steenbeck

24. September 2018, 10:43 Uhr

Im Zeitraum vom 28. September bis 15. Oktober wird es zu Vollsperrungen der Bahnübergänge in der Eutiner Straße, Hindenburgallee, Grellenkamp und Kattensteeg kommen. Die Arbeiten an der Bahnstrecke sollen sicherstellen, dass auch in Zukunft eine sichere Befahrbarkeit der Strecke gewährleistet ist, teilte die Gemeinde Malente mit. Der Fahrplan für den Schienenersatzverkehr wird am Bahnhof ausgehängt.

Die Sperrungen im einzelnen: Der Bahnübergang Grellenkamp wird voraussichtlich im Zeitraum vom 29. September bis 15. Oktober gesperrt, der Kattensteeg vom 29. September bis 14. Oktober und die Eutiner Straße und die Hindenburgallee im Wechsel vom 28. September bis 15. Oktober. Für Fußgänger wird es immer einen provisorischen Überweg geben. Die Eutiner Straße und die Hindenburgallee werden immer im Wechsel gesperrt sein. Über die Sperrzeiten und Umleitungen informieren die Beschilderungen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass auch in den Nächten gearbeitet wird und erhöhter Lärm entstehen kann. Die Störungen sollen jedoch so gering wie möglich gehalten werden.

In dringenden Angelegenheiten gibt es unter Telefonnummer 04191/9325-35 weitere Infos zu den Bauarbeiten.