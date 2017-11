Rethwisch : Straßenausbau: Landwirt muss 65.000 Euro zahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dobkowitz 1 von 1

Rethwisch/Schönwalde | Jan-Christoph Halske fühlt sich gegenüber anderen Landwirten benachteiligt. Für seinen 200 Hektar großen Betrieb mit 160 Milchkühen in Rethwisch in der Gemeinde Schönwalde im Kreis Ostholstein kommen 65.000 Euro an Beiträgen für den Ausbau der Gemeindestraße vor seiner Haustür auf ihn zu. Halske: „Das Geld fehlt uns, um es in den Hof zu investieren. Betriebe in der zweiten Reihe bleiben unbelastet.“ Das stört den jungen Landwirt.

Damit steht er nicht alleine da. Sein Onkel Hans-Joachim Halske und Uwe Grau aus dem Schönwalder Ortsteil Langenhagen wollen die Einwohner aufrütteln und „den Sinn für Gerechtigkeit wecken“, wie sie sagen. Sie hofften bis zum Sommer noch auf die Abschaffung der Anliegerbeiträge beim Straßenausbau durch die neue Landesregierung und sind nun enttäuscht.

„Ich habe Ministerpräsident Daniel Günther erst auf einer Veranstaltung in Heiligenhafen auf das Thema aufmerksam gemacht und war froh, dass es im Wahlkampf danach so präsent war“, erinnert sich Gemeindevertreter Hans-Joachim Halske, der CDU-Parteifreund von Günther ist. Gewünscht hätte er sich aber die völlige Abschaffung von Anliegerbeiträgen.

Uwe Grau hat nach eigenen Angaben stets von der Gemeindevertretung mehr Gerechtigkeit bei der Kostenverteilung gefordert – beispielsweise durch wiederkehrende Ausbaubeiträge, wie sie in Schleswig-Holstein möglich seien.

Anlieger von Stichstraßen müssen nicht zahlen

Auslöser für Graus Aktivitäten war der teilweise Ausbau der 2,1 Kilometer langen Ortsdurchfahrt. Während sämtliche Anlieger an den wenigen hundert Metern beteiligt wurden, blieben Anlieger von vier Stichstraßen zur Erschließung der Bebauung in zweiter Reihe ausgenommen. Dies sieht die Satzung der Gemeinde so vor, da die Anlieger dieser Stichstraßen im Falle eines Ausbaus dieser Wege 75 bis 90 Prozent der Kosten zu tragen hätten.

„Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu Stichstraßen ist klar. Es gibt einen sehr engen Rahmen, in dem sie für Ausbaubeiträge herangezogen werden dürfen“, erklärt Gesa Timmermann, Bauamtsleiterin im Amt Ostholstein-Mitte. Für Langenhagen kämen sie nicht in Frage. Die geforderten wiederkehrenden Beiträge brächten auch nur eine begrenzte Gerechtigkeit. Paragraf 8a des Kommunalabgabengesetzes schreibt weiterhin einen „räumlichen und funktionalen Zusammenhang“ der Straßen einer Abrechnungseinheit vor.

Die Frage, ob das gesamte Gemeindegebiet eine Einheit bilden könnte, lässt Timmermann unbeantwortet. Gleichwohl macht sie deutlich, dass es noch zu wenig Rechtssicherheit im Bereich der wiederkehrenden Beiträge gebe. So sei noch unklar, was bei der Bildung der Einheiten unter der Gesetzesformulierung „unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten“ zu verstehen sei.



Betriebe an Landstraßen doppelt im Vorteil

Die Forderung von Grau und Halske ist indes klar: „Alle Straßen müssten wie Landes- oder Kreisstraßen durch allgemeine Steuern finanziert werden. Nur so kann die Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft werden.“ Eine Klassifizierung sei heute nicht mehr zu rechtfertigen. Gemeindestraßen würden längst nicht mehr nur vom innerörtlichen Verkehr genutzt. Auch landwirtschaftlicher Verkehr gehe inzwischen über Gemeindegrenzen hinaus.

Ein Ausbau von Straßen, den immer schwerere Gespanne erforderlich machen, nutze nach Auffassung der beiden längst nicht mehr nur dem Anlieger sondern der Allgemeinheit. Auf keinen Fall dürfe die Finanzierung gerade bei Verbindungsstraßen an denen hängen bleiben, deren Grundstücke durch Zufall angrenzen.

Durch diese Praxis entstünden Ungerechtigkeiten, wie sie unlängst am Beispiel des Landwirts Ulrich Albert aus Lütjenburg im Kreis Plön, durch die Medien gingen. Betriebe an Landesstraßen profitierten doppelt. Sie hätten nicht nur den Vorteil einer besseren Erreichbarkeit, sondern auch kein Risiko mit Ausbaubeiträgen belastet zu werden.

Unter den aktuellen Bedingungen müsse die Gemeinde Schönwalde beschließen, dass die Ausbaubeiträge abgeschafft werden, fordern Grau und Halske. Was bald möglich sei. So arbeitet die neue Koalition in Kiel gerade am rechtlichen Rahmen dafür, dass die Kommunen selbst entscheiden können, ob sie Anwohner zur Kasse bitten. Darauf hofft Hans-Joachim Halske. Denn: „Ich kann als Gemeindevertreter derzeit keinem Straßenausbau mit gutem Gewissen zustimmen.“