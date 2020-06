Straße: Flurname schlägt Frauennamen

von Achim Krauskopf

Gross Meinsdorf | Bei der Vergabe von Straßennamen rücken in jüngster Zeit immer mehr Namen von Frauen auf die Vorschlagslisten, damit auch im Straßenbild die Gleichstellung vorangeht. Eine Mehrheit der Süseler Gemeindevertretung hat sich davon aber nicht leiten lassen, als es Donnerstagabend um den Namen für eine neue, kleine Straße in Groß Meinsdorf ging. Da in dem Baugebiet westlich der Eutiner Straße im Gebiet des Bebauungsplanes 19 die ersten Grundstücke erschlossen werden und es für Lieferungen eine Adresse geben muss, wurde ein Name für den Stichweg gesucht.

Vier Vorschläge gab es, in der Vorlage der Verwaltung wurden die Urheben der Vorschläge nicht genannt. Vom ersten, „Am Schwartautal“ oder „Zum Schwartautal“ hatte die Verwaltung abgeraten, weil eine Verwechlsungsgfahr mit der Straße „Zur Schwartau“ in Gothendorf bestünde.

Der Flurname Hoppenhof bekam acht Stimmen, es ist ein Flurnamen, zu dem in der Chronik steht: In Meinsdorf war das Saatland in Schläge geteilt, 1710 gab es acht, die Sandkamp, Bredenfelde, Grotenfelde, Arsfelde, Selmsdörp, Krücktal, Hoppenhof und Wriedstücken hieß. Die Bezeichnung Hoppenhof sei auf einer Karte von 1878/79 verzeichnet.

Der Autor der Chronik, Edo Hamer, war ebenfalls als namensgeber vorgeschlagen, wurde aber nicht diskutiert. Die langjährige Gemeindevertreterin Erna Abel, die 1975 bis 1978 dem Dorfvortand von 1978 bis 1990 für die SPD der Gemeindevertretung angehörte, fand dagegen Fürsprecher: In Groß Meinsdorf sei die Erinnerung an Erna Abel noch präsent, zumal ihre Enkel im Ort lebten, berichtete Thomas Mertin (CDU). Dirk Maas (SPD) plädierte trotzdem für den Flurnamen, weil die in zwei oder drei Generationen das Wissen um die Namensgeberin verloren gehen werde.

Das muss gar nicht sein, wie ein weiterer, in der Vertretung unerwähnte Vorschlag belegt: Damit hätte die Straße die Erinnerung an eine mutige Magd namens Christina Harm wachgehalten. Aus der Begründung: Am 8. Dezember 1848 rettete sie bei einem Brand zig Tiere. „An diesem Tag sind die Flammen eines brennenden Hauses in Groß Meinsdorf, weil keine Spritze rechtzeitig da war, auf zwei Nachbargebäude übergesprungen. Eines der Gebäude war ein Viehstall. Als dieser schon lichterloh brannte, trieb Christine Harm die Tiere ins Freie und rettete den ganzen Viehbestand, verlor aber darüber hinaus ihren gesamten eigenen Besitz und achtete nicht der Gefahr für das eigene Leben, als sie in dem vom Einsturz bedrohten Gebäude nacheinander die Klaben der Kühe löste.“