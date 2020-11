Strandticker Kandidat für den Tourismuspreis

von Achim Krauskopf

08. November 2020, 15:53 Uhr

Scharbeutz | Der Deutsche Tourismusverband zeichnet in diesem Jahr kreative und mutmachende Lösungsansätze für den Deutschlandtourismus in Zeiten der Coronakrise aus. Unter 185 Bewerbungen ist der Strandticker. Das Projekt wurde gemeinsam von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb) und der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording umgesetzt. Es ist beim Deutschen Tourismuspreis unter den fünf Nominierten in der Endrunde.

Neben den Jurypreisen gibt es einen Publikumspreis zu gewinnen. Dafür kann jeder noch bis zum 26. November eine Stimme für seinen persönlichen Favoriten abgeben. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 30. November statt. Wer am Voting teilnehmen möchte, kann dies ganz unkompliziert über die folgendem Link: www.deutschertourismuspreis.de/innovationsfinder/luebecker-bucht-st-peter-ording-besucherlenkung.html

Zur Nominierung für den Deutschen Tourismuspreis hat Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) dem Team um André Rosinski gratuliert. Die Tash als Landesmarketingorganisation arbeite immer gern mit der Talb zusammen, deren Digitalisierungsprojekte stets innovativ, zukunftsweisend und kundenorientiert seien.

André Rosinski, Vorstand der Talb, Paul Stellmacher, stellvertretender Vorstand, und das ganze Projektteam „Strandticker“ freuen sich über die Nominierung. Am Erfolg des Strandtickers seien neben der Tourismusagentur weitere Partner – vom Strandkorbvermieter über Mitarbeiter der Verwaltung bis hin zu Mitgliedern der Landesregierung – beteiligt , betont Rosinsk.„So ein Projekt hat bisher noch keiner von uns in diesem Umfang und Kontext durchgeführt; es hat uns alle gefordert – und wir würden es immer wieder genauso machen. Es war richtig, in dieser Krisensituation zu handeln“.

Zum Hintergrund: In der Corona-Pandemie wurden in diesem Sommer einige schon seit Jahren gut besuchte Strände in der Lübecker Bucht plötzlich zu sogenannten Hot-Spots. Das stellte die Talb vor eine besondere Herausforderung: Sie wollte einer Überfüllung der Strände entgegenwirken, um damit das Einhalten der Abstandsregel zu ermöglichen.

Ein kleines Team unter der Leitung von André Rosinski entwickelte eine Idee zum „Strandticker“. Dahinter steckt eine innovative digitale und gleichzeitig pragmatische Methode, um Auslastungen zu messen und Besucherströme durch Echtzeit-Informationen sinnvoll zu lenken. Konkret heißt das: Auf einer zentralen Website (www.strandticker.de) war stets die aktuelle Auslastung von Strandabschnitten mittels eines einfach verständlichen Ampelsystems (Strandampel) einsehbar.

Damit hatten Gäste und Ansässige der Lübecker Bucht in diesem Sommer jederzeit Informationen darüber, wie voll es an den einzelnen Strandabschnitten war; überfüllte Orte konnten gemieden und solche direkt angefahren werden, wo ein entspannter Strandbesuch noch möglich war. Das Projekt soll weiterentwickelt werden.







Im Rahmen einer Online-Präsentation stellen alle fünf Nominierten ihre Projekte der Öffentlichkeit vor; einzusehen ist dies unter: https://www.deutschertourismuspreis.de/