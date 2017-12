Strandallee an Silvester gesperrt

von Achim Krauskopf

erstellt am 19.Dez.2017 | 16:38 Uhr

Die Strandallee wird zum Jahreswechsel zur Fußgängerzone. Nach Mitteilung des Rathauses wird die Straße von 16 Uhr an am 31. Dezember bis 6 Uhr am Neujahrstag zwischen Fischerstieg und Seestraße für den allgemeinen Kraftfahrverkehr gesperrt. Zu Silvester werde dort mit einem stark erhöhten Fußgängeraufkommen gerechnet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Sperrung einzustellen. Polizei und Gemeinde weisen darauf hin, dass dort nur Anwohner, Lieferverkehr und Taxen fahren dürfen.