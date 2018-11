Strand 08 setzt Serie mit 1:0 gegen Eichede fort

von Harald Klipp

18. November 2018, 23:09 Uhr

In einem guten und spannenden Fußball-Oberliga-Spiel gewann Strand 08 gegen den SV Eichede knapp mit 1:0(1:0) Toren. Trainer Frank Salomon war zufrieden: „Eichede war der erwartet schwere Gegner. Wir hatten über 90 Minuten optische Vorteile und die besseren Chancen. Vor allem defensiv standen wir sicher und haben am Ende verdient gewonnen.“

Beide Mannschaften begannen offensiv ausgerichtet. Eichede hatte in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel und die ersten Chancen. Denis Klassen im Timmendorfer Tor war aber aufmerksam und in gefährlichen Situationen zur Stelle. Jannik Gerlach hatte die erste gute Möglichkeit für Strand 08. Nach einer Flanke von Marcello Meyer köpfte er den Ball an die Latte des Gästetores (14.). Kurz darauf kam Meyer freistehend im Strafraum zum Abschluss, schoss den Ball aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbei (18.). Die Gastgeber erhöhten den Druck und das Tempo. Nach einer Kombination über Marcel Hansen und Jan-André Sievers konnte ein Gästeverteidiger den Ball im letzten Moment vor dem einschussbereiten Marcel-Sven Meier klären (22.). Auch die nächste Chance war gut herauskombiniert, Arnold Hoeling scheiterte aus zehn Metern an Torhüter Marcel Gevert (30.). Eichede blieb durch Konter gefährlich, Torge Maltzahn verzog den Ball bei der besten Gästemöglichkeit knapp (32.). Die Timmendorfer Führung fiel nach einer Ecke. Beim Versuch gegen Hansen zu klären, köpfte Yannick Bremser den Ball ins eigene Tor (36.). Kurz vor der Pause hatte Gevert Probleme bei einem Distanzschuss von Eric Owusu, konnte den Ball erst im Nachfassen um den Pfosten lenken (45.).

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten den Gastgebern. Meier scheiterte mit einem Kopfball an Gevert (50.). Eichede wurde Mitte der zweiten Halbzeit stärker, hatte aber nur wenige gefährliche Abschlüsse. Strand 08 sorgte immer wieder für Entlastung. Marcello Meyer vergab gleich zwei gute Möglichkeiten. Zunächst wurde sein Schuss auf der Linie geklärt (75.), dann lupfte er den Ball knapp am Tor vorbei (77.).

Auch Marcel-Sven Meier verpasste die Entscheidung, als er mit einem Kopfball erneut am Eicheder Keeper Marcel Gevert scheiterte (80). So kam Eichede noch zur Ausgleichschance durch Maltzahn (90.), doch Klassen war zu Stelle und sicherte Strand 08 den Sieg.