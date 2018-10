Strand 08 scheidet gegen Stjernen Flensborg aus

von Harald Klipp

03. Oktober 2018, 22:16 Uhr

Der NTSV Strand 08 ist seiner Favoritenrolle beim Integrations-Cup des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) nicht gerecht geworden. Der Tabellenführer der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein überzeugte zwar mit einer spielerisch ansprechenden Leistung, musste sich aber nach einer Halbfinalniederlage mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Mit dem seit 2008 ausgetragenen Integrations-Cup fördert der Fußballverband Vereine, die sich besonders um die Integration von ausländischen Spielern verdient gemacht haben. Ausgetragen wurde das Finale, für das sich acht Mannschaften qualifizierten, im Uwe-Seeler-Fußball-Park. Geplant war das Turnier als Saisonvorbereitung im Sommer. Aufgrund der hohen Temperaturen im August wurde es aber verschoben, um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden. Strand 08 hat den Cup in den letzten drei Jahren zweimal gewonnen und scheiterte im vergangenen Jahr erst im Elfmeterschießen des Finales am VfR Neumünster.

Gespielt wurde in zwei Gruppen, die Spieldauer betrug 30 Minuten. Im ersten Gruppenspiel besiegte Strand 08 den SV Heringsdorf II aus der Kreisklasse C mit 5:0 Toren. Gegen den SC Weiche Flensburg III gewann Strand 08 mit 3:0 Toren, gegen die SG Gut-Heil Neumünster 5:0.

In der zweiten Gruppe ging es spannender zu, am Ende qualifizierten sich die beiden Landesligisten Schleswig 06 und IF Stjernen Flensborg knapp für das Halbfinale.

Als Gruppensieger trat Strand 08 gegen Stjernen Flensborg an. Die Ostholsteiner dominierten die Partie, gerieten aber überraschend in Rückstand und konnten trotz Chancen keinen Treffer erzielen. „Bei nur 30 Minuten Spielzeit kann natürlich schnell etwas passieren“, sagte Trainer Frank Salomon. Die Flensburger gewannen auch das Finale gegen Schleswig mit 1:0 und sicherten sich den Titel.

Im kleinen Finale setzten sich die Timmendorfer glatt mit 5:0 Toren durch. Trainer Salomon schonte die angeschlagenen Spieler wie Marcello Meyer, Jan-André Siebers und Dustin Thiel. Nicht mehr dabei war auch Sergen Tarim, dessen Vertrag auf Bitten des Spielers aufgelöst wurde. Tarim war erst zu Beginn der Saison vom SV Eichede gekommen. Aufgrund der Konkurrenz im Mittelfeld hatte der 21-jährige in den ersten Spielen nur wenig Spielanteile. Mit der Rückkehr von Flodyn Baloki und Sascha Woelki, der ein Jahr beruflich im Ausland war, ist die Konkurrenz in den letzten Wochen noch stärker geworden. Salomon bedauerte die Entscheidung Tarims, kam aber dem Wunsch der Vertragsauflösung nach.