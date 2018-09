Strand 08 erwartet einen Aufsteiger mit erfahrenen Spielern

von shz.de

07. September 2018, 11:42 Uhr

In der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein erwartet der NTSV Strand 08 heute um 16 Uhr den Aufsteiger TSV Bordesholm in der Strand-Arena. Die Bordesholmer sind gut in die Saison gestartet, haben drei ihrer ersten sechs Spiele gewonnen.

„Bordesholm ist zwar Aufsteiger, hat aber viele erfahrene Spieler. Mit dem 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Heider SV hat die Mannschaft ein Zeichen gesetzt. Wir müssen konzentriert sein. Natürlich wollen wir das Heimspiel

gewinnen und die Tabellenführung verteidigen“, sagt der Timmendorfer Trainer Frank Salomon.

Strand 08 ist nicht nur in der Liga in guter Form. Am Mittwoch gewann der Spitzenreiter der Oberliga im Kreispokal beim Kreisligisten BC Germania Altenkrempe klar mit 7:0(3:0) Toren. Mit dabei war auch Neuzugang Flodyn Baloki, der sich gleich in die Torschützenliste eintrug. Baloki spielte vor fünf Jahren bereits für Strand 08 und war zuletzt vereinslos.

Gegen Bordesholm kehrt auch Lars Gödeke, der die letzten Spiele aus beruflichen Gründen verpasst hat, zurück in den Kader. Weiter fehlen wird der verletzte Torhüter Denis Klassen. Auch Jan-André Sievers fällt mit einer Grippe aus. Allrounder Tomislav Blazheski wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen.